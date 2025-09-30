Đẩy nhanh triển khai ba nhóm công nghệ chiến lược

Ba nhóm công nghệ chiến lược về AI, thiết bị 5G và blockchain được Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện kế hoạch triển khai trước 30/10.

Tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, doanh nghiệp về tình hình triển khai 11 ngành công nghệ chiến lược, chiều 30/9, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng "cơ bản đồng ý" với đề xuất ưu tiên triển khai ngay ba nhóm công nghệ chiến lược trong năm 2025. Ba nhóm này gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa.

Đây là các nhóm công nghệ chiến lược nằm trong danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược, được Thủ tướng ban hành trong quyết định tháng 6 năm nay. Đến tháng 8, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra đề xuất về ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025. Bộ cũng đang phối hợp các bộ, cơ quan hoàn thiện Chương trình quốc gia để phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thu Sa

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá sau ba tháng, tình hình triển khai đã đạt được một số kết quả về thể chế, nhưng cũng cần bài bản hơn và bước đi nhanh hơn để đạt yêu cầu đề ra.

Trước tình hình đó, ông yêu cầu đến ngày 15/10, cần hình thành ngay những nhóm chuyên gia tư vấn được quy tụ từ các viện, trường, mạng lưới cho từng ngành, từng lĩnh vực với nhiệm vụ tham vấn về thể chế, cơ chế, chiến lược phát triển, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo gần đây nhất của Tổng Bí thư về định hướng chính sách quản lý, sử dụng UAV phục vụ cho nhiệm vụ phát triển đất nước.

Phó thủ tướng chỉ đạo trước 30/10, các bộ, ngành hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết ba nhóm công nghệ ưu tiên và đến ngày 31/12, hoàn thành kế hoạch triển khai chi tiết cho toàn bộ 11 nhóm còn lại. Ông cũng gợi mở việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế để kế thừa, phát triển những tinh hoa, kinh nghiệm quốc tế, đề nghị các bộ, cơ quan liên quan chủ động đề xuất các dự án và các cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát phù hợp cho các dự án để thu hút các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam, nhân tài khoa học công nghệ trong và ngoài nước tham gia.

Lưu Quý