Phần lớn tài xế không biết xe điện hoạt động thế nào

Đến 57% tài xế được hỏi chỉ trả lời đúng hai trong số 10 câu hỏi về xe điện.

Khảo sát mới của YouGov - công ty toàn cầu chuyên cung cấp và phân tích dữ liệu người tiêu dùng - chỉ ra rằng niềm tin vào những quan niệm sai lầm về xe điện đang cản trở việc tiếp cận và sử dụng. Kết quả cho thấy hầu hết tài xế xe động cơ đốt trong chỉ đạt 2/10 điểm trong bài kiểm tra về cách thức hoạt động của xe điện.

Khảo sát thực hiện với 1.000 tài xế xe xăng, dầu ở Anh qua 10 câu hỏi về xe điện, chủ yếu tập trung vào những thông tin sai lệch phổ biến vốn được ngành công nghiệp dầu mỏ và các tổ chức khác tung ra nhằm phản đối các phương tiện sạch hơn, tốt hơn.

Những gì được thể hiện cho thấy thông tin sai lệch này vẫn tồn tại - và đặc biệt phổ biến ở những tài xế chưa từng lái xe điện.

Trong số những lái xe sử dụng phương tiện động cơ đốt trong được khảo sát, 57% chỉ có thể trả lời đúng 2/10 câu hỏi và 90% trả lời đúng chưa đến một nửa. Nhiều câu trả lời "không chắc chắn". Và 23% không trả lời đúng được câu nào.

Một xe điện đang sạc tại trụ sạc bên đường ở London, Anh. Ảnh: Auto Express

Một số vấn đề được nêu bật từ khảo sát:

62% tin rằng việc sở hữu và vận hành một chiếc xe điện sẽ tốn nhiều chi phí hơn, chỉ 14% nhận định chính xác rằng xe điện thường rẻ hơn. Một báo cáo từ Cơ quan năng lượng và khí hậu thông minh (ECIU) của Anh cho thấy tài xế của 10 mẫu xe xăng bán chạy nhất 2023 có thể phải trả thêm 900 USD mỗi năm cho chi phí vận hành, so với một chiếc xe điện tương đương.

41% tài xế xe động cơ đốt trong nghĩ rằng xe điện dễ cháy hơn xe sử dụng xăng, dầu, và chỉ 24% hiểu đúng rằng xe điện ít có khả năng cháy hơn. Bằng chứng từ EV Fire Safe cho thấy xe điện có khả năng bốc cháy ít hơn 80 lần so với xe sử dụng xăng hoặc dầu diesel.

59% cho rằng hệ thống điện lưới của Anh "sẽ không thể đáp ứng" được sự chuyển đổi sang xe điện ở quốc gia này, trong khi chỉ 20% xác định chính xác tuyên bố này là sai. Cơ quan điện lực National Grid đã công khai gắn mác đây là "tin đồn" và khẳng định rằng hệ thống điện có thể đáp ứng được hàng triệu xe điện nữa.

80% cho rằng Anh đang không đi đúng hướng trong việc lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc điện cần thiết, mặc dù quốc gia này đang đi trước tiến độ để đạt được mục tiêu 300.000 trạm sạc trên các tuyến đường vào năm 2030.

35% tin tưởng một cách sai lầm rằng lượng khí thải CO2 trọn đời của xe điện không ít hơn so với xe xăng, dầu, so với 32% xác định chính xác tuyên bố này là sai. Tại Anh, một chiếc xe điện sản sinh lượng khí thải CO2 trọn đời ít hơn ba lần so với một chiếc xe sử dụng xăng hoặc dầu tương đương.

Số ít câu hỏi dưới đây có câu trả lời đúng nhiều hơn số trả lời sai:

37% nhận ra rằng việc có nhiều xe điện chạy bằng điện tái tạo của Anh sẽ giúp quốc gia này tự chủ năng lượng hơn là phụ thuộc vào nhập khẩu xăng và dầu. 29% đồng ý với tuyên bố không chính xác rằng xe điện sẽ làm suy yếu khả năng tự chủ năng lượng của Anh.

54% không đồng ý với tuyên bố rằng xe điện không tốt hơn cho chất lượng không khí đô thị so với xe sử dụng xăng. Chỉ 28% tin rằng tuyên bố này là đúng.

39% không đồng ý với tuyên bố rằng xe điện gây ra mối đe dọa đối với kết cấu của các bãi đậu xe của Anh so với 33% tán thành.

Kiến thức về xe điện càng nhiều, ý định mua xe càng lớn

Trong số những người đạt điểm cao nhất, với 8/10 câu trả lời đúng trở lên, 64,6% trong số họ cho biết muốn chiếc xe tiếp theo của mình là xe điện. Nhưng trong số những người đạt điểm 2/10 trở xuống, chỉ 6,1% có mong muốn tương tự. Vì vậy, những người có thông tin chính xác nhất có khả năng muốn sở hữu một chiếc xe điện cao hơn gấp 11 lần so với những người đã trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch.

Mỹ Anh