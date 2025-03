Phân khúc CUV cỡ C - Territory và CX-5 bỏ xa phần còn lại

Doanh số của Mazda CX-5 và Ford Territory chiếm gần 60% thị phần phân khúc, bỏ xa những CR-V, Tucson, Sportage, Outlander.

Cục diện một màu tiếp tục diễn ra ở phân khúc CUV cỡ C khi Mazda CX-5 vẫn quá áp đảo phần còn lại trong hai tháng đầu 2025. Cái tên tiệm cận doanh số CX-5 nhất là Ford Territory, nhưng khoảng cách vẫn còn khá lớn.

Tháng 2, những mẫu xe bán chạy hàng đầu của phân khúc đều giảm doanh số. Hai mẫu xe bán chậm nhất là Mitsubishi Outlander và Kia Sportage lại tăng, nhưng mức bán không đáng kể. Sportage bán hơn 300 chiếc, bằng những mẫu như CX-5, Territory bán một tháng. Trong khi Outlander tính bằng hàng chục do đang ở cuối vòng đời, nguồn cung giảm dần.

CX-5 vững vàng ở ngôi đầu phân khúc khi bán 923 xe, giảm 8% so với tháng liền kề. Mẫu xe Mazda giảm nhưng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng giảm, thậm chí lớn hơn. Ví dụ như Territory giảm 34%, cao nhất phân khúc, tiếp đến là Hyundai Tucson và Honda CR-V, lần lượt giảm 15% và 9%.

Territory và CX-5 tại Việt Nam. Ảnh: FVN, Thaco-Mazda

Quản lý bán hàng một showroom Hyundai cho biết, nhu cầu mua xe cỡ C tháng 2 giảm do phần lớn khách sắm xe trong tháng 1 để kịp ra biển số và chơi Tết. Tháng vừa qua cũng ít ngày hơn (28 ngày) so với tháng 1 (31 ngày).

Territory, Tucson, CR-V tạo nên cuộc đua tam mã cho ngôi á quân với doanh số ở ngưỡng 400 xe trong tháng 2. Mức giảm giá bán lẻ 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản từ cuối tháng 12/2024 giúp mẫu xe Ford duy trì ưu thế đôi chút trước các đối thủ Nhật, Hàn và bám đuổi ngôi đầu. Trong khi Tucson phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ dần bán tốt hơn nhờ các chương trình ưu đãi liên tiếp từ hãng và đại lý.

Honda CR-V có giá bán cao nhất trong số những mẫu cung cấp số liệu bán hàng. Nguồn cung các bản hybrid hiện không đủ khiến doanh số mẫu xe Nhật phần nào bị ảnh hưởng.

Lũy kế đến tháng hai, chỉ CX-5 và Territory bán hàng nghìn xe trong phân khúc. Thị phần của CX-5 là 37% và Territory là 22%. Tucson và CR-V kèn cựa nhau ở mức 17%. Phần còn lại là thị phần ít ỏi của Sportage và Outlander.

Phạm Trung