Phạm Ngọc Phan, Lê Thị Hà vô địch Garmin Run Vietnam 2025

Ngọc Phan cạnh tranh với Lê Văn Tuấn trong khi Lê Thị Hà không có đối thủ trên đường đua 21km tại giải chạy Garmin Run Vietnam 2025, sáng 5/10.

Sáng 5/10, Garmin Run Vietnam 2025 đã diễn ra tại khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM). Giải thu hút gần 6.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện nằm trong chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series, được tổ chức tại 10 quốc gia Châu Á.

Với chủ đề "From Zero to Hero", giải truyền đi thông điệp về hành trình vượt giới hạn bản thân, giúp mỗi cá nhân hướng đến phiên bản tốt hơn. Hàng nghìn vận động viên ở nhiều lứa tuổi đã cùng chinh phục ba cự ly 21 km, 10 km và 5 km.

Phạm Ngọc Phan về nhất 21km Garmin Run 2025. Ảnh: Garmin

Dấu ấn lớn nhất của giải là cuộc đua vô địch 21km. Phạm Ngọc Phan, runner thuộc biên chế điền kinh Lâm Đồng, cạnh tranh với lão tướng Lê Văn Tuấn. Cả hai đều là những gương mặt dạn dày kinh nghiệm thi đấu 42km nên gần như không gặp khó ở cự ly 21km sáng 5/10.

Cả hai bám đuổi nhau qua các cung đường. Tuy nhiên, với lợi thế sức trẻ, Ngọc Phan vượt lên ở quãng cuối, về đích sau 1 tiếng 13 phút 46 giây, nhanh hơn đối thủ 32 giây.

Sau vạch đích, Ngọc Phan cho biết Garmin Run Vietnam 2025 tạo trải nghiệm thú vị với cung đường đua đẹp, qua nhiều khu vực tại Thủ Thiêm. Đường đua có vài cây cầu nhưng không khó nên chủ động chạy theo pace vừa sức, chưa bung hết 100% sức lực. "Tôi vui và hài lòng với kết quả, tạo động lực hướng đến những giải tiếp theo", Phạm Ngọc Phan nói và cho biết đang tập trung cho các giải có cự ly 21km.

Ở nội dung nữ, Lê Thị Hà - runner nổi lên trong năm 2025, quá vượt trội khi các đối thủ mạnh không dự giải. Hà chỉ chạy một mình trên đường đua và không gặp phải sự bám đuổi của bất cứ ai. Cô về nhất sau 1 tiếng 27 phút, bỏ cách người về nhì tới 15 phút. Mới tuần trước, VĐV này về nhất 42km tại một giải đấu khác ở TP HCM với thành tích sub3.

Lê Thị Hà vô địch 21km nữ. Ảnh: Garmin

Tại cự ly 10km, hai runner Đỗ Duy Thắng và Vòng Vành Long cùng về nhất với thành tích 32 phút 59 giây. Nguyễn Khánh Ly cán đích đầu tiên nội dung nữ với 37 phút 55 giây.

Ở 5km, Nguyễn Văn Chính và Trần Mai Bảo Ngọc lần lượt giành ngôi vô địch nam - nữ.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, Garmin Run Vietnam năm nay đã tạo không khí thể thao sôi động cho gần 6.000 VĐV. Từ sáng sớm, khu vực xuất phát tại khu đô thị Sala trở nên rộn ràng với sắc áo đồng phục xanh đen. Dọc cung đường ven sông hay đại lộ Mai Chí Thọ, các runner liên tục cổ vũ, truyền năng lượng cho nhau qua từng nhịp chạy.

Lần đầu tiên, giải có hạng mục Couple Run 10km, thu hút đông đảo runner trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm Gen Z và Gen Y, chiếm khoảng 80% số lượng đăng ký. Nữ vận động viên chiếm gần 40%, cho thấy sức lan tỏa của phong trào chạy bộ trong cộng đồng.

Gần 6.000 VĐV tham gia giải chạy Garmin Run 2025. Ảnh: Garmin

Nhiều gia đình, nhóm bạn, câu lạc bộ cũng tham gia với tinh thần gắn kết, cổ vũ lẫn nhau. Sự kiện trở thành dịp để runner chia sẻ niềm đam mê thể thao và lan tỏa lối sống năng động.

Các runner đánh giá cung đường chạy đẹp, tổ chức chuyên nghiệp, hỗ trợ tốt cho vận động viên. "Không khí cổ vũ dọc đường rất sôi động, giúp tôi giữ nhịp và tăng tốc ở những km cuối", chị Hà Anh, 10km, chia sẻ sau khi về đích.

Racekit của giải cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Áo thi đấu với dòng chữ "From Vietnam to Asia" được in ngược - chỉ hiện ra khi runner cúi nhìn. Theo Garmin, cách in này như một lời nhắn dành cho runner ở những khoảnh khắc mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Mỗi bước chạy là hành trình vượt qua bản thân, góp phần đưa tinh thần chạy bộ Việt Nam vươn tầm châu Á.

Ông Scoppen Lin - Phó tổng giám đốc Garmin Châu Á cho biết sự kiện được kỳ vọng là nơi kết nối những người yêu thể thao và công nghệ. "Với tinh thần From Zero to Hero, chúng tôi mong mỗi vận động viên đều tìm thấy động lực để khởi đầu, rèn luyện và chinh phục cột mốc mới", ông nhấn mạnh.

Hoài Phương