Phạm Huỳnh Yến Thư trở lại, vô địch 21km ở Hội An

Đà NẵngGần hai tháng sau sự cố ngất gần vạch đích ở VnExpress Marathon Đà Nẵng, runner sinh năm 2005 Phạm Huỳnh Yến Thư trở lại đường đua và lập tức vô địch.

Sáng 14/9, Yến Thư về nhất giải bán marathon Di sản Hội An với 1 giờ 27 phút 44 giây, đạt pace 4:03. Màn trở lại cho thấy VĐV 20 tuổi đã bình phục hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần sau sự cố kiệt sức, ngất cách vạch đích 42km vài chục met tại VnExpress Marathon Đà Nẵng cuối tháng 7.

"Tôi không còn nghĩ gì đến giải Đà Nẵng nữa. Chuyện đã qua thì cho qua, mình phải cố gắng tập luyện để đi các giải khác", Yến Thư kể với VnExpress. Nữ runner cho biết cô không hề cảm thấy sợ hãi hay ám ảnh. Ngay cả khi bước vào những km cuối của cuộc đua ở Hội An, ký ức về sự cố cũng không thoáng qua trong đầu.

Theo Yến Thư, việc không thể về đích ở Đà Nẵng là một "điều xui rủi". Cô bày tỏ: "Chỉ còn mấy chục mét nữa thôi mà không về được thì chắc là do mình không may mắn, chứ tôi cũng không nghĩ ngợi gì khác".

Yến Thư phá băng sau khi về nhất 21km giải bán marathon Di sản Hội An. Ảnh: Giải bán marathon Di sản Hội An

Tuy không xem sự cố ở Đà Nẵng cách đây hai tháng là nỗi ám ảnh, Yến Thư khẳng định đây là bài học đắt giá cho một VĐV trẻ như cô. Nữ runner kể lại, cô đã bỏ qua hai trạm nước trên đường chạy, dẫn tới cơ thể bị thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. VĐV quê Đắk Lắk thừa nhận bản thân đã quá chủ quan, tin là cơ thể mình có thể chịu đựng được vì đã về gần tới đích.

"Lúc đó đường quá đông. Runner cự ly 21km trên đường về đích nhập vào tuyến đường của cự ly 42km ngay tại trạm nước khiến tôi không thể vào lấy nước được. Trước khi lên cầu Thuận Phước, tôi cũng sơ ý bỏ tiếp nước, nhưng được một VĐV nam đưa cho một chai. Tôi cứ nghĩ cơ thể mình sẽ chịu được, nhưng không", Yến Thư nói.

Ở cuộc đua vào sáng 20/7, Yến Thư bỏ xa người thứ hai Lê Thị Hà tới hơn 10 phút. Nhưng vì tiếc một vài giây để vào trạm nước, cô đã đánh rơi cơ hội vô địch. Runner sinh năm 2005 cũng phủ nhận việc cô gắng sức để giành PR (thành tích cá nhân tốt nhất), vì như Yến Thư tính toán, cô không thể hơn thành tích tốt nhất - 2 tiếng 55 phút - với tốc độ trên đường chạy lúc đó.

Về thể chất, Yến Thư chỉ mất khoảng một tuần để cơ thể hồi phục hoàn toàn và quay lại tập luyện bình thường. "Chắc chắn là tôi phải chuẩn bị kỹ hơn từ những giải sau. Những thứ như gel hay đồ dùng cá nhân, tôi phải thử và làm quen kỹ trước khi mang vào thi đấu", runner thuộc biên chế đội điền kinh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nhấn mạnh khi nói thêm về những kinh nghiệm rút ra.

Dưới góc độ chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Anh, người đang giảng dạy trực tiếp cho Yến Thư ở Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Quốc gia (trước đây là Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng) khẳng định học trò không gặp hậu quả gì về sức khỏe sau sự cố. "Nhờ có sự chuẩn bị kỹ về nền tảng thể lực nên Thư đã hồi phục rất nhanh và quay lại tập luyện đúng kế hoạch", ông nói. "Sự cố ở Đà Nẵng là một bài học cho bất kỳ VĐV chạy marathon nào".

HLV Tuấn Anh đánh giá cao học trò, xem Yến Thư là VĐV có ý chí và sức bền tốt. Ông liệt kê hàng loạt thành tích ấn tượng của cô tại giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, trong đó có hai lần liên tiếp về thứ tư cự ly full marathon vào năm 2024 và 2025, cùng tấm HC bạc tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025 khi về sau tuyển thủ quốc gia Hồng Lệ chỉ 8 giây

"Khi tham gia các giải trên, Thư đều tuân thủ đúng chiến thuật, phân phối sức hợp lý và về đích an toàn, mạnh khỏe", ông khẳng định.

Theo ông, chức vô địch 21km tại Hội An vừa qua chỉ mang tính chất như Yến Thư hoàn thành một buổi chạy dài cuối tuần, nhưng nó cho thấy nữ VĐV đã trở lại một cách ổn định và tự tin. Mục tiêu lớn tiếp theo của Yến Thư sẽ là cải thiện thứ hạng ở cự ly 42,195km tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026.

Yến Thư (trái) thi đấu tại VnExpress Marathon Đà Nẵng.Ảnh: VnExpress Marathon

Sự việc của Yến Thư tại Đà Nẵng đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bên là những bình luận trách móc việc cô gái sinh năm 2005 này đã chạy quá sức, bên còn lại là những người ủng hộ, xem hành động của cô truyền cảm hứng.

Đối mặt với dư luận, Thư chọn cách bình tĩnh đón nhận. "Những người đưa ra bình luận tiêu cực, có thể do họ không theo thể thao chuyên nghiệp nên không hiểu. Tôi xem những bình luận đó như hư vô, không bận lòng. Tôi lấy những lời động viên làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa", nữ runner chia sẻ.

Sau chức vô địch ở Hội An, Yến Thư sẽ tập luyện để chờ đua giải tiếp theo tại VnExpress Marathon Hải Phòng vào tháng 12. Tuy nhiên, runner 20 tuổi khiêm tốn khi đề cập đến các mục tiêu xa hơn. "Tôi mới tập marathon được hơn một năm, nên muốn tích lũy kinh nghiệm và cải thiện dần thành tích", cô nói.

