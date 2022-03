Penelope Cruz - 'công chúa thảm đỏ'

Penelope Cruz luôn ưu ái các bộ đầm công chúa thắt eo, xòe dưới của Chanel, Ralph & Russo... khi dự sự kiện.

Với vai diễn trong Parallel Mothers, Penelope Cruz là ứng viên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Oscar 2022. Mỹ nhân sinh năm 1974 là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Tây Ban Nha. Cô được khán giả biết đến nhờ các vai diễn trong Jamon Jamon (1992), Vanilla Sky (2001), Vicky Christina Barcelona, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)... Năm 2014, Cruz giành danh hiệu "Mỹ nhân đương đại nóng bỏng nhất" do tạp chí Esquire bình chọn.

Bên tài năng diễn xuất, Penelope Cruz ghi dấu ấn bằng phong cách thời trang nữ tính. Từ thập niên 2000 đến nay, người đẹp thường xuyên diện đầm công chúa thắt eo với chân váy xòe. Phần thân trên của thiết kế biến đổi linh hoạt, khi trễ vai, lúc xẻ ngực sâu, cổ yếm, quây ngực... Tạp chí Vogue khen Cruz ăn vận tinh tế, kết hợp hài hòa giữa trang phục cùng kiểu tóc, trang điểm.

Sao Mai