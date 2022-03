Kodi Smit-McPhee - chàng thơ mới của Hollywood

Sinh năm 1996 tại Australia, Kodi Smit-McPhee lớn lên trong gia đình con nhà nòi, có cha là diễn viên kiêm cựu đô vật chuyên nghiệp. Chị gái anh là nữ diễn viên, ca sĩ Sianoa Smit-McPhee. Kodi gia nhập làng giải trí từ năm 2006 với vai Teddy trong "Stranded". Một năm sau, ở tuổi lên 10, anh đóng Raimond Gaita trong "Romulus, My Father". Nam diễn viên gây ấn tượng với nhiều tác phẩm nổi tiếng, gồm: "The Road", "ParaNorman", "Dawn of the Planet of the Apes", "Nightcrawler", "X-Men: Apocalypse", "X-Men: Dark Phoenix"...

Tờ Hollywood Reporter đánh giá Kodi Smit-McPhee là diễn viên sáng giá thế hệ mới ở Hollywood với khuôn mặt đậm chất điện ảnh và đôi mắt biết nói. Ngoài ra, anh còn được làng mốt săn đón. Nhiều thương hiệu lớn như Dior, Gucci, Prada, Alexander McQueen... mời Kodi tham gia các chiến dịch quảng bá. Nam diễn viên từng catwalk cho show Xuân Hè 2022 của Gucci trong bộ suit họa tiết mang phong cách chiết trung. Ảnh: Gucci