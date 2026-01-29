Pax Thiên dự liên hoan phim quốc tế

MỹPax Thiên - 23 tuổi, con trai gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt - hiếm hoi dự sự kiện sau thời gian không xuất hiện trước công chúng.

Theo ENews, Pax Thiên có mặt tại buổi chiếu phim Self Custody của đạo diễn

Garrett Patten và nhà sản xuất Fernando Ferro, thuộc khuôn khổ liên hoan phim Sundance tại bang Utah, hôm 23/1. Tại đây, anh trò chuyện, chụp hình với các nhà làm phim trước khi đến dự tiệc do hãng TBK Productions tổ chức ở thành phố Park City. Lần hiếm hoi anh dự sự kiện kể từ khi xuất hiện trong trạng thái không tỉnh táo hồi tháng 6/2025.

Dù Pax Thiên đến dự liên hoan phim, trang tin cho biết điều này không có nghĩa anh sẽ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Hiện anh làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim, từng chụp ảnh hậu trường cho bộ phim First They Killed My Father do mẹ - diễn viên Angelina Jolie - đạo diễn năm 2017. Anh cũng làm trợ lý cho mẹ trong Without Blood (2024). Nguồn tin của TMZ cho biết Pax không tham gia tác phẩm mới ra mắt của Ferro và Patten nhưng đã thảo luận với họ về một số dự án trong tương lai.

Pax Thiên (phải) chụp hình cùng nhà sản xuất Fernando Ferro và đạo diễn Garrett Patten (giữa) tại liên hoan phim Sundance ngày 23/1. Ảnh: Jane Owen Public Relations

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng) sinh năm 2003 tại TP HCM. Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Anh thân với mẹ, thường đi chơi, hỗ trợ Jolie kinh doanh thời trang, công việc hậu trường. Năm 2024, anh từng nhập viện do tai nạn xe hơi, nằm phòng hồi sức đặc biệt trong vài ngày.

Ngoài Pax Thiên, Angelina Jolie còn năm người con chung với chồng cũ Brad Pitt. Cặp sao có ba con nuôi gồm Maddox, 25 tuổi, Pax Thiên, Zahara, 21 tuổi, và ba con ruột là Shiloh, 20 tuổi, cặp sinh đôi Viviene-Knox, 18 tuổi. Sau khi ly hôn năm 2016, minh tinh giành quyền nuôi dưỡng tất cả.

Angelina Jolie và con trai Pax Thiên tại New York Mẹ con Angelina Jolina, Pax Thiên dạo khu Soho, New York, năm 2023. Video: Dailymail

Trong một cuộc phỏng vấn với People, Angelina Jolie cho biết các con không thích xuất hiện trên màn ảnh. Hiện mỗi người đều có con đường riêng, phần lớn làm việc sau hậu trường. Maddox từng hỗ trợ một số dự án của mẹ cùng Pax Thiên, có thời điểm học làm phi công và lấy giấy chứng nhận bay năm 2024. Zahara tham gia các hoạt động xã hội của trường đại học, Shiloh luyện tập vũ đạo, Vivienne từng làm trợ lý sản xuất nhạc kịch. Không có thông tin về định hướng nghề nghiệp của Knox.

Phương Thảo (theo ENews, TMZ)