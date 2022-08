Pax Thiên - trợ lý đắc lực của Angelina Jolie

Angelina Jolie vui vì con trai Pax Thiên đến Italy hỗ trợ cô trên phim trường "Without Blood".

Theo People, Angelina Jolie thuê hai con trai Pax Thiên và Maddox làm việc trong dự án phim mới nhất do cô đạo diễn. Trên số mới nhất của tạp chí, minh tinh cho biết: "Chúng tôi hòa hợp trong công việc. Đoàn phim tuyệt vời nhất khi tạo cho mọi người cảm giác như một gia đình. Vì vậy, mọi chuyện rất tự nhiên".

Pax Thiên (mũ đen) hỗ trợ mẹ trên phim trường. Ảnh: Backgrid

Pax Thiên giữ vai trò trợ lý đạo diễn, thay mẹ liên lạc với các bộ phận khác của đoàn phim. Hồi tháng 6, chàng trai gốc Việt xuất hiện trên phim trường, đeo bộ đàm, thường xuyên giúp mẹ xách đồ, trao đổi công việc với êkíp. "Con làm việc rất chăm chỉ. Tôi rất tự hào vì chúng là những người độc lập, cá tính", Jolie nói với People.

Without Blood là lần thứ năm Jolie ngồi ghế đạo diễn. Kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Italy Alessandro Baricco. Câu chuyện gốc kể về Nina, mất gia đình từ năm bốn tuổi vì chiến tranh. Đến tuổi 50, cô gặp lại ân nhân tha mạng cho mình và hồi tưởng những bi kịch lúc nhỏ.

Từ năm 2017, Pax đã hỗ trợ mẹ trên phim trường dự án First They Killed My Father (2017) ở Campuchia. Cậu giúp êkíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường.

Ở tuổi 18, Pax Thiên bộc lộ là chàng trai biết quan tâm mẹ và các em. Mỗi lần ra ngoài, cậu luôn giúp mẹ xách đồ, để ý xung quanh. Trong cuộc phỏng vấn với Indian Vogue giữa năm 2020, Jolie nói về con trai gốc Việt: "Pax Thiên giống như trung tâm và nguồn sức mạnh của gia đình. Tôi luôn biết ơn vì có cơ hội được làm mẹ". Pax Thiên cứu mẹ Pax Thiên nhắc mẹ qua đường cẩn thận tại West Hollywood (Mỹ) hồi tháng 7/2021. Video: Hollywood Pipeline Youtube Thời gian qua, Pax hiếm xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện lớn. Cậu không tham gia chuỗi hoạt động quảng bá bom tấn Eternals của Jolie. Một số nguồn tin thân cận diễn viên cho biết Pax Thiên bận chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học hồi tháng 6/2021. Tuy nhiên, gia đình không tiết lộ cậu có quyết định học tiếp lên đại học hay không.

Angelina Jolie và Pax Thiên trên tạp chí năm 2007. Ảnh: People

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Sau khi ra đời, Pax bị mẹ - nghiện ma túy và chưa lập gia đình - bỏ rơi. Cậu được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM). Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Nữ diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Jolie và Pitt đặt tên con là Pax Thiên với ý nghĩa "bầu trời hòa bình". Cô từng không dự định nhận thêm con nuôi ở Đông Nam Á vì đã có Maddox (gốc Campuchia). Tuy nhiên, diễn viên thay đổi suy nghĩ sau khi đọc một số cuốn sách về chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam.

Jolie và Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con đẻ. Sau khi chia tay, nữ diễn viên giành quyền nuôi các con. Brad Pitt có quyền thăm nom một số ngày nhất định trong tháng. Ba con nuôi của cặp sao đã tốt nghiệp trung học. Cậu cả Maddox đến Hàn Quốc theo ngành Hóa sinh tại đại học quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) tại Seoul, Hàn Quốc. Zahara trở thành sinh viên tại đại học Spelman, cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu nước Mỹ, được nhiều nữ sinh da màu lựa chọn.

"First They Killed My Father" kể về trẻ em trong thời Khmer Đỏ Trailer "First They Killed My Father". Video: Netflix