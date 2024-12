Con trai Angelina Jolie học làm phi công

Minh tinh Angelina Jolie cho biết con trai nuôi gốc Campuchia - Maddox, 23 tuổi - đang theo đuổi đam mê lái máy bay giống cô ngày trước.

Trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ngày 5/12, Angelina Jolie, 49 tuổi, cho biết Maddox được đào tạo trở thành phi công. Trước đó, MC Jimmy Fallon hỏi Jolie chuyện cô từng cân nhắc theo nghề này khi còn trẻ và có giấy chứng nhận bay. Sau khi xác nhận, Jolie nhắc thêm về con trai lớn nhưng không nói rõ Maddox học lái máy bay hay trực thăng. Cô cũng cho biết giấy phép của hai loại phương tiện này có một số điểm khác nhau.

Angelina Jolie tại show trò chuyện cùng MC Jimmy Fallon. Ảnh: YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Không phải lần đầu Jolie kể về đam mê bay lượn của con trai. Trong cuộc trò chuyện với People năm 2017, diễn viên nói Maddox giúp cô hứng thú với công việc phi công từ 20 năm trước. Cuối năm 2004, nghệ sĩ lấy giấy phép bay và mua một chiếc phi cơ. "Mỗi khi Mad thấy máy bay, con đều hào hứng. Nếu tôi có thể điều khiển phương tiện đó năm con bốn tuổi, có lẽ tôi chính là siêu nhân trong mắt con", minh tinh nhớ lại.

Theo ET, Maddox bắt đầu học kỹ năng này trong những năm 2010. Cùng cuộc phỏng vấn với People, Jolie khen con lớn tài năng, luôn làm cô bất ngờ. Cô kể từng suýt làm rơi điện thoại khi nhận thông báo Maddox có thể tự lái.

Angelina Jolie và con trai Maddox tại quốc yến Nhà Trắng năm 2023. Ảnh: Reuters

Maddox sinh năm 2001, được Angelina Jolie nhận nuôi lúc bảy tháng tuổi. Khi hẹn hò với Jolie, Brad Pitt cũng nhận cậu làm con nuôi. Maddox học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) ở Hàn Quốc từ tháng 8/2019. Tháng 4/2023, anh và mẹ cùng tham dự quốc yến tại Nhà Trắng trong sự kiện chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm Mỹ.

Tương tự những người em trong nhà, Maddox ít xuất hiện trước công chúng. Cuối tháng 9, anh hiếm hoi dự thảm đỏ với mẹ và hai em - Pax Thiên, Zahara. Dù không có ý định theo nghiệp diễn giống bố mẹ, Maddox từng làm trợ lý đạo diễn trong dự án Maria của mẹ cùng Pax Thiên. Một số nguồn tin cho biết anh đã bỏ họ Pitt của bố trong một số giấy tờ không chính thống từ năm 2021.

Trailer phim "Maria" của Angelina Jolie Trailer phim "Maria", ra rạp vào ngày 27/11 tại Mỹ. Video: Netflix

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Cô và tài tử Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Theo TMZ, nhiều tin đồn cho rằng vì Brad Pitt đánh Maddox trên chuyến bay riêng từ Pháp về nhà nên Jolie muốn chia tay. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến điền trang Miraval.

Phương Thảo (theo ET, People)