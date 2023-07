Pax Thiên đi chơi cùng 3 em

MỹPax Thiên - con trai gốc Việt của Angelina Jolie, 20 tuổi - dạo phố Los Angeles cùng các em.

Theo Page Six ngày 3/7, bốn con của Brad Pitt và Angelina Jolie - Pax Thiên (20 tuổi), Zahara (18 tuổi), Shiloh (17 tuổi), và Knox (15 tuổi) cùng ghé quán cà phê cuối tuần qua. "Tận hưởng chuyến đi chơi, họ cười đùa dưới ánh mặt trời của California", Page Six viết.

Các con của Angelina Jolie: Zahara, Pax Thiên, Shiloh, và Knox (từ phải sang). Ảnh: Backgrid

Họ đều chọn phong cách đơn giản khi ra đường - hai chàng trai Pax, Knox và em gái Zahara chuộng gam màu trung tính, riêng Shiloh nổi bật với áo hoodie đỏ. Pax Thiên được khen nam tính, chững chạc ở độ tuổi 20, còn Shiloh gây chú ý với kiểu tóc gần trọc.

Các anh em tại Los Angeles (California). Ảnh: Backgrid

Từ cuối tháng 6 đến nay, Pax Thiên thường xuyên ra ngoài cùng mẹ và các em. Anh và thành viên gia đình đi ăn tối ở New York, đôi khi xuất hiện với mẹ tại quán cà phê và cùng mua sắm.

Pax cùng mẹ, các em gái Zahara, Shiloh và Vivienne hôm 28/6. Pax Thiên cùng Angelina Jolie, các em gái Zahara, Shiloh và Vivienne hôm 28/6. Video: The Hollywood Fix

Pax hay mang máy ảnh chuyên nghiệp dạo phố với mẹ. Anh theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật, từng hỗ trợ mẹ trên phim trường dự án First They Killed My Father (2017) ở Campuchia, giúp êkíp chụp các cảnh quay và hoạt động hậu trường.

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó.

Pax Thiên vào ngày 28/6. Ảnh: Splash News

Brad Pitt và Angelina Jolie quen khi đóng chung phim Mr. & Mrs. Smith (2005). Hai người kết hôn năm 2014, có sáu con chung - gồm ba con nuôi và ba con đẻ. Năm 2016, Angelina Jolie nộp đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải.

Hiện Angelina Jolie tận hưởng cuộc sống bên con, cố gắng đồng hành con trong nhiều hoạt động. Theo diễn viên, việc ăn uống, đi chơi, dạo phố cùng nhau giúp gắn kết tình thân.

Quỳnh Quyên (theo Page Six)