Pax Thiên dạo phố cùng Angelina Jolie

Sáng cùng ngày, Pax mang máy ảnh chuyên nghiệp dạo phố với mẹ. Anh theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số. Pax từng hỗ trợ mẹ trên phim trường dự án "First They Killed My Father" (2017) ở Campuchia, giúp êkíp chụp các cảnh quay và hoạt động hậu trường. Pax Thiên đang chuẩn bị cho triển lãm tại Tel Aviv (Israel), theo Daily Mail hồi tháng 1. Ảnh: The Image Direct