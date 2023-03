Cái kết của 'The Last of Us' được đánh giá cao

Joel (Pedro Pascal) và Ellie (Bella Ramsey) đối mặt nhiều nguy hiểm từ con người ở cuối phim "The Last of Us".

* Bài tiết lộ nội dung phim

Trailer The Last of Us Trailer "The Last of Us" - dài chín tập. Video: HBO

Ba tập cuối chiếu lần lượt vào ngày 26/2, 5 và 12/3 trên HBO, trong đó tập chín nhận 88% trên Rotten Tomatoes, 9.1 điểm trên IMDb. Cây viết Ed Power của Daily Telegraph nhận xét: "Tôi bàng hoàng sau khi chơi xong game gốc, không biết nên khóc hay gào thét. Cảm xúc tàn khốc và gay cấn tôi từng trải qua được giữ nguyên khi HBO mang câu chuyện đó lên màn ảnh". Nhà phê bình phim Sabrina Barr nói: "Cái kết tàn bạo đến kinh ngạc sẽ còn khắc ghi trong tâm trí người xem".

The Last of Us gây ấn tượng nhờ bám sát nội dung và kết thúc của game. Đặt cặp nhân vật chính vào những tình huống phải đối đầu con người, mối quan hệ của Ellie và Joel được xây dựng giàu chiều sâu.

Trong những tập cuối, phim hé lộ quá khứ đồng thời khai thác tâm lý của Ellie. Người xem được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc, theo dõi hành trình từ cô bé Ellie hồn nhiên tới lúc trở nên bạo lực và tổn thương. Ở tập bảy, tình cảm giữa Ellie và cô bạn thân Riley (Storm Reid) được xây dựng trong sáng đúng với lứa tuổi vị thành niên.

Ellie (Bella Ramsay) lo lắng cho Joel (Pedro Pascal) sau khi ông bị đâm và không thể đi lại. Ảnh: HBO

Trong tập tám, tình cảm dành cho Joel và sự mạnh mẽ của Ellie được bộc lộ rõ. Cô chăm sóc và tìm thuốc cho Joel khi ông bị thương. Ellie vô tình gặp David (Scott Shepherd) - thủ lĩnh một giáo phái - và bị nhóm của hắn truy đuổi. Cô cố gắng bảo vệ Joel, đánh lạc hướng nhóm người và bị họ bắt giam. Tại đây, Ellie phát hiện David thường giết người và ăn thịt họ. Để bảo vệ bản thân, Ellie tự tay giết David bằng con dao, ánh mắt và hành động nhuốm màu bạo lực.

Phân đoạn cuối tập là sự bùng nổ về cảm xúc với người hâm mộ game. Joel tìm thấy Ellie và ôm chặt cô, nói: "It's okay, baby girl. I got you" (Không sao đâu bé yêu. Chú đây rồi). Lần cuối Joel nói "baby girl" là với con gái Sarah đã mất. Chi tiết trên khắc họa tình cảm thiêng liêng Joel dành cho Ellie giống mối quan hệ cha - con. Màn kết hợp giữa Pedro Pascal và Bella Ramsey khơi gợi sự xúc động của người xem, từ ánh mắt và giọng nói lo lắng, chan chứa yêu thương của Joel tới vẻ sợ hãi, đau khổ của Ellie.

Tập cuối đánh dấu sự thay đổi của cặp nhân vật chính so với đầu phim. Nét ngây thơ và tinh nghịch trong Ellie biến mất, cô bé trở nên trầm tính. Trái ngược thái độ thờ ơ và kiệm lời ở những tập đầu, Joel là người chủ động gợi chuyện, cố tạo niềm vui cho Ellie. Pedro Pascal biểu đạt sự đối lập trong tính cách Joel ở từng giai đoạn.

Tên tập một When Your're Lost in the Darkness (Khi bạn lạc lối trong bóng đêm) đối lập tên tập cuối Look for the Light (Tìm kiếm ánh sáng), ẩn dụ cho con người Joel trước và sau khi gặp Ellie. Trong quá khứ, ông đau khổ và vô tâm, thậm chí từng cố gắng tự tử. Đến cuối, ông yêu thương Ellie, tìm được niềm hy vọng để cứu rỗi bản thân. Joel thể hiện tình cảm với Ellie qua ánh mắt trìu mến, bảo vệ cô bé bằng mọi giá dù có phải hành động tàn nhẫn.

Trên đường, hội Fireflies tìm thấy Joel và Ellie và đưa họ tới bệnh viện. Thủ lĩnh Marlene (Merle Dandridge) nói với Joel rằng cách duy nhất để điều chế thuốc chữa bệnh là hy sinh tính mạng Ellie, trích xuất nấm trong não cô. Joel không chấp nhận việc đó, giết tất cả người trong hội Fireflies và cứu Ellie.

Hậu trường cảnh Ellie cho hươu cao cổ ăn trong tập chín "The Last of Us". Ảnh: HBO

Trong game và loạt phim, khả năng điều chế thuốc bị bỏ ngỏ khi hội Fireflies chỉ dự đoán rằng có thể tìm ra được phương thuốc. Họ sẵn sàng hy sinh Ellie để có cơ hội cứu nhân loại trong khi ưu tiên của Joel là Ellie được an toàn. Tình tiết đó phản chiếu những lựa chọn khắc nghiệt của các nhân vật trên hành trình sinh tồn, xoáy sâu vào bản chất con người khi phải đánh đổi nhiều điều nhằm đạt mục đích.

Theo HBO, loạt phim sẽ có mùa hai, dự kiến Bella Ramsey và Pedro Pascal tiếp tục đóng Ellie và Joel.

Thanh Giang