Park Bo Gum - nghệ sĩ đa tài

Nối tiếp thành công của Reply 1988, Park Bo Gum gây ấn tượng khi tham gia phim cổ trang Mây họa ánh trăng (Love in the Moonlight) năm 2016. Anh đảm nhận nhân vật thế tử Lee Young, đóng cặp ''em gái quốc dân'' Kim Yoo Jung, được yêu thích vì tương tác ăn ý. Ngoài diễn xuất, Park Bo Gum thể hiện ca khúc nhạc phim My Person, đạt thành tích nhạc số cao.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle hồi tháng 11/2016, diễn viên cho biết thời gian đầu thấy lo lắng và áp lực. ''Mới đầu tôi nghĩ mình có thể diễn tốt vai thế tử Lee Young, nhưng đọc kịch bản mới thấy bản thân còn thiếu nhiều thứ", anh nói. Diễn viên gọi điện cho Song Joong Ki để học hỏi kinh nghiệm và nhận được lời khuyên "cứ tự tin và vui vẻ làm tốt công việc của mình là được".