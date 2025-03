Lý do phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' thu hút khán giả

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" ghi điểm nhờ kịch bản chắc tay về cuộc đời những người lao động ở đảo Jeju, qua diễn xuất của dàn sao.

Tác phẩm ra mắt hôm 7/3, nhanh chóng vào top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu suốt hai tuần. Theo Nate, sau khi phần hai lên sóng, phim để lại dấu ấn trong lòng người xem, trong đó có nhiều khán giả gen Z.

Phim lấy bối cảnh ở đảo Jeju, kể về mối tình của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum). Ae Sun là cô gái thông minh, sinh ra trong gia đình nghèo, có mẹ làm thợ lặn. Cô và chàng trai Gwan Sik vượt nhiều biến cố để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi nấng con cái.

Trailer 'When Life Gives You Tangerines' Trailer "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt), gồm 16 tập. Phim đạt sáu triệu lượt xem trong tuần thứ hai (17-24/3), chỉ sau Medusa (6,1 triệu lượt khán giả) - series thể loại giật gân, tội phạm của Colombia. Video: Netflix

Giới chuyên môn nhận định cách kể chuyện của bộ phim tạo sự chân thật, gần gũi với người xem. Ở phần đầu (từ tập một đến tập bốn), biên kịch mô tả thời ấu thơ của nữ chính cùng ký ức về tình mẫu tử. Trên chặng đường trưởng thành, nhiều sự cố xảy ra với Ae Sun. Tưởng chừng nhân vật chấp nhận số phận, cô lại kiên trì hướng đến tương lai tương sáng.

Mẹ của Ae Sun (Yeom Hye Ran thủ vai) chỉ xuất hiện phần đầu nhưng để lại ấn tượng về một nhân vật chịu đựng sự cơ cực. Với công việc lặn biển mò bào ngư và rong biển kiếm sống, bà mong ước sau này con gái thoát nghèo, được làm điều mình thích. Một trong những phân cảnh đáng nhớ ở tập đầu là lúc bà đọc bài thơ đoạt giải nhì mà Ae Sun viết về mẹ.

Trích đoạn 'When Life Gives You Tangerines' Trích đoạn "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Video: Netflix

Bên cạnh đó, tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của phái nữ. Phim lấy bối cảnh những năm 1950-1960, cho thấy nhiều phụ nữ lặn biển (còn gọi là hải nữ) đóng vai trò trụ cột gia đình, nhưng không bao giờ được hưởng sự bình đẳng. Khi có con, Ae Sun quyết tâm không để cô bé làm nghề của bà, hay chịu đựng những vất vả mà thế hệ đi trước đã trải qua. Bộ phim cũng khắc họa hình ảnh cuộc sống người trên đảo, họ luôn yêu thương, che chở và giúp đỡ lẫn nhau.

Cây bút Sherin Nicole của trang đánh giá phim Roger Ebert nhận định tác phẩm không bị bó buộc vào thể loại chính kịch hay tình cảm, mà có góc nhìn bao quát về cuộc sống, là đỉnh cao nghiên cứu và xây dựng nhân vật. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả cho rằng tác phẩm gây xúc động khi mô tả những điều giản dị.

Tạo hình IU (vai Ae Sun) và Park Bo Gum (vai Gwan Sik) trong phim. Ảnh: Netflix

Với kinh phí 60 triệu won (42 triệu USD), dự án quy tụ những nhà sáng tạo hàng đầu ngành giải trí Hàn Quốc, gồm biên kịch Lim Sang Choon (từng viết kịch bản Khi hoa trà nở), đạo diễn Kim Won Suk (thực hiện Signal và My Mister) và nhà thiết kế sản xuất Ryu Seong Hie (từng làm The Handmaiden và Ode to My Father). Trên Chosun Daily, đạo diễn Kim mô tả tác phẩm câu chuyện mang đậm bản sắc Hàn Quốc, hướng đến giá trị sống và cảm xúc con người.

Tác phẩm được đầu tư về bối cảnh và hình ảnh. Êkíp khai thác nhiều góc máy, từ toàn cảnh đến cận cảnh, theo dõi từng chuyển động của nhân vật. Kỹ thuật chuyển cảnh tạo cảm giác liền mạch và tự nhiên, thể hiện sự thay đổi về thời gian, không gian, từ thời thơ ấu, tuổi trẻ và giai đoạn làm mẹ của nữ chính.

Dàn diễn viên góp phần tạo nên sức hấp dẫn của dự án. Ca sĩ IU gây bất ngờ khi hóa thân tốt hai nhân vật khác nhau về tính cách. Park Bo Gum tròn vai nam chính, thể hiện sự kiên cường lẫn dịu dàng. Diễn viên nhí Kim Tae Yeon (vai Ae Sun thời trẻ) và Yeom Hye Ran (đóng mẹ của Ae Sun) nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Trích đoạn về tình cha con, IU trong vai Geum Myeong ở phim 'When Life Gives You Tangerines' Phân đoạn Gwan Sik tuổi trung niên (Park Hae Joon đóng) chia tay con gái Geum Myeong (IU thủ vai), phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Video: Netflix

Tác phẩm tiếp nối thành công của các phim truyền hình về làng quê ven biển mang thông điệp chữa lành như Khi hoa trà nở (2019), Hometown Cha-Cha-Cha (2021), Our Blues (2022) và Welcome to Samdal-ri (2023-2024). Chosun Daily nhận xét ở bốn tập đầu, phong cảnh Jeju đóng vai trò quan trọng trong khâu kể chuyện. Chủ đề về nữ quyền và cuộc sống những năm 1960 có thể quen thuộc, nhưng bối cảnh mang đến sự tươi mới, ấm áp. Dự án ghi hình tại nhiều địa điểm nổi tiếng như tòa nhà Jeju Mokgwana, ngọn núi Seongsan Ilchulbong, bãi biển Gimnyeong và cánh đồng hoa kiều mạch Oradong.

Ngoài nội dung lôi cuốn, chuyên trang ScreenRant đánh giá thành công của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt một phần nằm ở kế hoạch phát sóng của nhà sản xuất. Thay vì ra mắt một lượt 16 tập, phim chia làm từng phần, mỗi phần gồm bốn tập, đại diện cho các mùa xuân, hạ, thu, đông. Cách làm này khiến khán giả tò mò, mong chờ những diễn biến tiếp theo. Họ có thời gian suy ngẫm về các tình tiết, thảo luận trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng truyền miệng.

Quế Chi