Owen: 'Thật nực cười khi đổ lỗi cho sơ đồ 3 hậu vệ của Amorim'

AnhCựu tiền đạo Michael Owen bất bình khi những huyền thoại Man Utd như Gary Neville hay Wayne Rooney chỉ trích sơ đồ 3-4-2-1 mà HLV Ruben Amorim đang áp dụng tại Old Trafford.

Owen chỉ ra việc Man Utd loay hoay suốt hơn một thập kỷ kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu mà vẫn chưa trở lại đỉnh cao. Từ đó, cựu tiền đạo người Anh nhấn mạnh việc gán mọi vấn đề của Man Utd hiện tại cho hệ thống chiến thuật của Amorim chỉ là cách né tránh thực tế.

"Man Utd đã thay HLV không biết bao nhiêu lần", báo Anh Sportmail dẫn lời Owen hôm 10/10. "Họ đổ lỗi cho cầu thủ, chi hàng tỷ USD để mang về những ngôi sao hàng đầu, nhưng rồi nhiều người trong số đó rời đi trong thất vọng. Sau đó họ đổi người phụ trách chuyển nhượng, đổi luôn ban lãnh đạo khi Jim Ratcliffe nắm quyền. Rồi lại đến cơ sở vật chất, đến đội ngũ hậu cần, và giờ họ đổ lỗi cho sơ đồ ba trung vệ. Thật nực cười".

Owen tiếp tục bảo vệ Amorim, cho rằng nhiều CLB thành công khi chơi với hàng thủ ba người. "Tôi không nói đó là sơ đồ yêu thích của mình, nhưng chắc chắn không thể nói rằng đây là nguyên nhân khiến Man Utd sa sút", cựu tiền đạo Liverpool và Real nói. "Dưới thời Ten Hag, họ đá 4 hậu vệ mà còn tệ hơn".

HLV Ruben Amorim vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd thua Man City trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AP

Amorim đang chịu sức ép lớn tại Man Utd. Sau mùa giải 2024-2025 bết bát, đội bóng của ông tiếp tục khởi đầu chật vật mùa này với ba thất bại qua 7 vòng đầu Ngoại hạng Anh. "Quỷ Đỏ" còn bị đội hạng dưới Grimsby Town loại khỏi Cup Liên đoàn.

Không chỉ kết quả, lối chơi của Man Utd cũng bị đặt dấu hỏi. Gary Neville cho rằng Amorim bảo thủ khi trung thành với hệ thống ba trung vệ, còn Rooney tuyên bố không tin nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể xoay chuyển mùa giải.

Owen cho rằng những lời phê phán liên tục từ các cựu danh thủ có thể khiến cầu thủ dao động. "Cầu thủ không thể tách biệt khỏi thế giới bên ngoài", anh nói tiếp. "Khi những người họ từng ngưỡng mộ, như Neville hay Rooney, chỉ trích hệ thống của đội, điều đó chắc chắn tác động đến tâm lý. Họ sẽ bắt đầu tự hỏi liệu HLV có đúng không".

Dù vậy, cựu tiền đạo 45 tuổi thừa nhận trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về Amorim. "CĐV sẽ kiên nhẫn nếu họ nhìn thấy tiến bộ, một kế hoạch rõ ràng dù kết quả chưa như ý. Nhưng với Amorim, người ta chưa thấy tín hiệu nào cho thấy mọi thứ sẽ khá lên. Đó mới là vấn đề", Owen nhấn mạnh.

Từ khi Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, Man Utd đã bổ nhiệm 5 HLV chính thức là David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim cùng những HLV tạm quyền Ryan Giggs, Michael Carrick, Ralf Rangnick.

Man Utd không đoạt danh hiệu lớn nào dưới triều đại của tất cả HLV này. Lần gần nhất "Quỷ Đỏ" vô địch Ngoại hạng Anh là vào năm 2013 dưới thời Ferguson. Còn danh hiệu Champions League gần nhất là vào năm 2008, khi họ đánh bại Chelsea trong trận chung kết.

Owen tin rằng sớm hay muộn Man Utd cũng sẽ tìm lại vinh quang, dù quá trình đó có thể kéo dài. "Liverpool từng sa sút trong thập niên 1990, Arsenal cũng loay hoay sau khi Arsene Wenger ra đi. Man Utd rồi cũng sẽ vượt qua giai đoạn này", anh nói. "Có thể là 2, 4, hay 10 năm nữa, nhưng họ sẽ vô địch Ngoại hạng Anh trở lại. CLB này quá lớn, quá giàu và có nền tảng quá mạnh để không thể trở lại đỉnh cao".

Hồng Duy (theo Daily Mail)