5 mẫu sedan bán nhiều nhất thị trường Việt Nam quý III

Toyota Vios, Honda City, Mazda2 là ba mẫu xe gầm thấp đạt doanh số cao nhất quý III, Hyundai Accent, Mazda3 ở thứ hạng tiếp theo.

Thứ hai, 20/10/2025, 04:00 (GMT+7)
  • Bắc
  • Trung
  • Nam
  • Không công bố số liệu vùng miền
Nguồn: VAMA, Hyundai Thành Công

Toyota Vios
1

Toyota Vios

Doanh số: 3.231 (1.566 - 626 - 1.039)
 
 
 
Giá niêm yết: 458 triệu - 545 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Chi tiết các phiên bản (3)
Toyota Vios 2023 E MT 3AB Giá niêm yết: 458 triệu Xem chi tiết
Toyota Vios 2023 E CVT 3AB Giá niêm yết: 488 triệu Xem chi tiết
Toyota Vios 2023 G CVT Giá niêm yết: 545 triệu Xem chi tiết
Honda City
2

Honda City

Doanh số: 2.792 (1.252 - 721 - 819)
 
 
 
Giá niêm yết: 499 triệu - 569 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Chi tiết các phiên bản (3)
Honda City 2023 G Giá niêm yết: 499 triệu Xem chi tiết
Honda City 2023 L Giá niêm yết: 539 triệu Xem chi tiết
Honda City 2023 RS Giá niêm yết: 569 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda2
3

Mazda Mazda2

Doanh số: 1.271 (756 - 194 - 321)
 
 
 
Giá niêm yết: 418 triệu - 544 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Chi tiết các phiên bản (6)
Mazda Mazda2 2023 1.5 AT Giá niêm yết: 418 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda2 2023 1.5 Deluxe Giá niêm yết: 459 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda2 2023 1.5 Luxury Giá niêm yết: 494 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda2 2023 1.5 Premium Giá niêm yết: 508 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda2 2023 Sport 1.5 Luxury Giá niêm yết: 537 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda2 2023 Sport 1.5 Premium Giá niêm yết: 544 triệu Xem chi tiết
Hyundai Accent
4

Hyundai Accent

Doanh số: 1.242
Giá niêm yết: 439 triệu - 569 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Chi tiết các phiên bản (4)
Hyundai Accent 2024 1.5 MT Giá niêm yết: 439 triệu Xem chi tiết
Hyundai Accent 2024 1.5 AT Giá niêm yết: 489 triệu Xem chi tiết
Hyundai Accent 2024 1.5 AT Đặc biệt Giá niêm yết: 529 triệu Xem chi tiết
Hyundai Accent 2024 1.5 AT Cao cấp Giá niêm yết: 569 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda3
5

Mazda Mazda3

Doanh số: 674 (245 - 109 - 320)
 
 
 
Giá niêm yết: 599 triệu - 739 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Chi tiết các phiên bản (6)
Mazda Mazda3 2021 1.5 Deluxe Giá niêm yết: 599 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda3 2021 1.5 Luxury Giá niêm yết: 644 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda3 2021 Sport 1.5 Luxury Giá niêm yết: 659 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda3 2021 Sport 1.5 Premium Giá niêm yết: 719 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda3 2021 1.5 Premium Giá niêm yết: 719 triệu Xem chi tiết
Mazda Mazda3 2021 1.5 Signature Giá niêm yết: 739 triệu Xem chi tiết
