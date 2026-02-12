Quay lại Xe Thứ năm, 12/2/2026
5 ôtô hybrid bán nhiều nhất tháng 1

Suzuki XL7 Hybrid bán nhiều hơn cả bốn mẫu xe còn lại trong top 5 xe hybrid bán chạy nhất tháng đầu năm 2025.

Thứ năm, 12/2/2026, 06:00 (GMT+7)
  • Bắc
  • Trung
  • Nam
  • Không công bố số liệu vùng miền
Nguồn: VAMA

Suzuki XL7 Hybrid
1

Suzuki XL7 Hybrid

Doanh số: 427 (135 - 55 - 237)
 
 
 
Giá niêm yết: 599 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ nhỏ
Honda HR-V
2

Honda HR-V

Ôtô của năm 2025
Doanh số: 180 (69 - 40 - 71)
 
 
 
Giá niêm yết: 699 triệu - 869 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Toyota Innova Cross
3

Toyota Innova Cross

Doanh số: 81 (18 - 10 - 53)
 
 
 
Giá niêm yết: 730 triệu - 960 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ trung
Toyota Corolla Cross
4

Toyota Corolla Cross

Doanh số: 65 (45 - 5 - 15)
 
 
 
Giá niêm yết: 820 triệu - 865 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B+/C-
Honda Civic
5

Honda Civic

Doanh số: 39 (6 - 8 - 25)
 
 
 
Giá niêm yết: 789 triệu - 999 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Lương Dũng

