Honda 67 hình viên đạn hàng độc của thợ Sài Gòn

Mẫu xe côn tay được tạo hình phần bình xăng và yên xe liền mạch, vuốt tròn hình viên đạn.

Chiếc xế độ lạ mắt được Vi Tự, tay độ xe ở Sài Gòn thiết kế và thực hiện để tặng cho một người bạn. Cảm hứng của tác phẩm là vũ khí bảo vệ biển đảo quê hương, vì vậy bình xăng kéo dài tới yên xe, ra phía sau tạo hình viên đạn.

Honda 67 lên dáng viên đạn. Ảnh: Vi Tự

Để phù hợp với phom dáng mới, khung xe được tinh chỉnh. Gắp sau làm riêng, kéo dài để lắp bánh to nhập khẩu từ Đài Loan. Trong khi đó, phuộc trước là loại hành trình ngược (up side down) lấy từ Honda MSX.

Góc choãi càng trước tăng lên, tay lái thay bằng loại clip on mới, cụm phanh đồ chơi. Đèn trước bóng LED đơn tạo vẻ độc đáo. Đặc biệt, yên xe một chỗ được may da bọc thủ công. Gác chân giống loại trên các xe cafe racer. Một số chi tiết còn được mạ vàng 18K tăng vẻ độc đáo.

Không chỉ thiết kế, động cơ xe cũng sử dụng loại mới là máy 125 phân khối, phun xăng điện tử của Honda.

Thời gian để hoàn thành tác phẩm là 30 ngày.

Minh Hy