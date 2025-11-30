Ôtô sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn khí thải Euro 3 vào tháng 3/2026

Ôtô sản xuất năm 2017-2021 sẽ áp tiêu chuẩn Euro 3 từ tháng 3/2026, theo lộ trình áp dụng quy chuẩn quốc gia về khí thải ôtô của Chính phủ.

Theo lộ trình được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký, ban hành ngày 28/11, các dòng ôtô sản xuất trước năm 1999 sẽ áp tiêu chuẩn Euro 1, xe sản xuất trong giai đoạn 1999-2016 áp chuẩn Euro 2 vào tháng 3/2026.

Ôtô sản xuất năm 2017-2021 áp dụng chuẩn khí thải mức 3, tương đương Euro 3. Còn ôtô sản xuất từ năm 2022 áp chuẩn Euro 4, từ 1/3/2026, chậm hai tháng so với đề xuất ban đầu.

Riêng tại Hà Nội và TP HCM, chuẩn khí thải ôtô sẽ được siết chặt hơn, với Euro 4 áp cho xe sản xuất năm 2017-2021 từ năm 2027. Một năm sau đó, xe sản xuất từ năm 2022 sẽ áp chuẩn Euro 5.

Từ năm 2029, tất cả ôtô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên, với CO ở mức 3,5% và HC ở mức 800 ppm.

Xe lưu thông trên cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầy Giây, tháng 2/2025. Ảnh: Đình Văn

Theo Quy chuẩn quốc gia khí thải, khí thải mức 3 ở xe xăng quy định giới hạn tối đa nồng độ khí CO (carbon monoxide) ở mức 3%, còn HC (hydrocarbon) ở mức 600 phần triệu (ppm). Ở mức 4, hai chỉ số nói trên giảm mạnh còn 0,5% và 300 ppm. Quyết định này không áp dụng với xe đăng ký ở nước ngoài được phép quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn, hoặc xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Công an.

Cũng theo lộ trình, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí thải của ôtô, trình Thủ tướng công bố lộ trình tiếp theo.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình trên.

Các tỉnh, thành phối hợp với Bộ quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu khi lưu hành trên thị trường. Trường hợp cần thiết, địa phương có thể quy định lộ trình áp dụng mức khí thải tại vùng hạn chế phát thải theo hướng nghiêm ngặt hơn.

Bên cạnh lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ôtô, một lộ trình tương tự với khí thải xe máy cũng đang được đề xuất. Theo dự thảo, xe máy tại Hà Nội và TP HCM sẽ phải kiểm định khí thải từ tháng 7/2027. Các đô thị lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế sẽ triển khai muộn hơn, từ tháng 7/2028. Phó thủ tướng yêu cầu bộ, ngành làm rõ tác động chính sách lộ trình trên với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM, nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai.

Lộ trình siết khí thải với ôtô:

Năm sản xuất Chuẩn khí thải Thời điểm áp dụng Trước 1999 Euro 1 1/3/2026 1999-2016 Euro 2 1/3/2026 2017-2021 Euro 3 1/3/2026 Euro 4 1/1/2027 tại Hà Nội, TP HCM Từ 2022 Euro 4 1/3/2026 Euro 5 1/1/2028 tại Hà Nội và TP HCM, các địa phương khác từ 1/1/2032 Tất cả loại xe Euro 2 từ 2029 tại Hà Nội và TP HCM

Thủy Trương