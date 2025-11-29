Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động chính sách khí thải xe máy

Phó thủ tướng yêu cầu bộ, ngành làm rõ tác động chính sách lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải xe máy với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM.

Văn phòng Chính phủ ban hành công văn ngày 28/11, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát dự thảo Quyết định quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với môtô, xe gắn máy.

Chính sách trên do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, trong bối cảnh Việt Nam chỉ có tiêu chuẩn giới hạn khí thải xe máy mang tính tự nguyện, chưa có quy chuẩn ràng buộc về pháp lý. Trong khi đó, phát thải từ giao thông là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe người dân, với hơn 74,3 triệu xe máy và 6,3 triệu ôtô trên toàn quốc tính đến cuối năm 2023.

Người đi xe máy dừng đèn đỏ trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Minh Quân

Theo đề xuất mới nhất, xe máy tại Hà Nội và TP HCM sẽ phải kiểm định khí thải từ tháng 7/2027. Đến năm 2028, tất cả xe máy tại hai thành phố trên phải tuân thủ mức 2, với nồng độ khí CO tối đa ở mức 4,5%, còn HC với động cơ bốn kỳ ở mức 1.200 phần triệu (ppm).

Hoạt định kiểm định khí thải xe máy tại các đô thị lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế sẽ muộn hơn, từ tháng 7/2028.

Nhằm đảm bảo tính khả thi trong triển khai, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội, TP HCM rà soát kỹ lưỡng dự thảo.

Cụ thể, các đơn vị liên quan cần làm rõ việc ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, gắn máy, đồng thời có giải pháp tổ chức kiểm tra, chứng nhận xe đáp ứng chuẩn khí thải.

Thêm vào đó, Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM, báo cáo trước ngày 15/12.

Trước đó, trong báo cáo tác động chính sách, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải xe máy giúp cải thiện chất lượng không khí, gián tiếp giảm chi phí y tế, thiệt hại kinh tế do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Chính sách này đồng thời là căn cứ xây dựng vùng phát thải thấp, tạo nền tảng cho cơ chế "thu hồi – tái chế xe cũ" hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên, Bộ lưu ý việc áp dụng quy định về khí thải cũng phát sinh chi phí cho người dân. Đặc biệt, nhóm thu nhập thấp sử dụng xe cũ (trước 2008) không đạt chuẩn, có thể buộc phải sửa chữa hoặc thay thế mới phương tiện. Thêm vào đó, việc thiếu hệ thống thu hồi, xử lý xe cũ phù hợp có thể phát sinh ô nhiễm từ phương tiện cũ, hỏng không được xử lý đúng cách.

Thủy Trương