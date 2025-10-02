Ôtô rụng ốp gầm, biển số sau lội nước

Sức cản của nước cũng như những chướng ngại vật bị khuất khiến nhiều xe bung tấm chắn gầm, ốp hông, phát ra tiếng động lạ từ hệ thống treo, phanh.

Những ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu. Thiên tai này đã khiến hàng loạt phương tiện phải lội nước, và vô tình kéo theo không ít sự cố.

Đức Trí (Nam Từ Liêm) đang lội nước cao 20 cm trên đường về nhà vào lúc 23 giờ thì bất chợt nghe rào rào dưới gầm xe. Leo lên tới nơi khô ráo, anh kiểm tra thì tấm ốp gầm đã rụng hẳn xuống đường, chỉ còn bám thân xe bởi một đai ốc nhỏ.

"Sáng hôm sau quay lại đoạn đường, tôi mới biết ở đó có nhiều cục bê tông bị cuốn, nằm dưới mặt nước đục ngầu, trời lại tối nên tôi không hề nhận ra vật cản", Trí lý giải.

Tấm ốp gầm trên chiếc SUV bị co rúm lại sau khi đi qua đường ngập. Ảnh: Đức Trí

Tấm chắn gầm của Trí bị vò nát, phải thay thế hoàn toàn với chi phí gần 2 triệu đồng. Sự cố của anh không phải cá biệt, khi nhiều chủ xe tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sau khi di chuyển qua vùng ngập bị rơi chắn gầm, ốp hông, biển số hoặc xe phát ra tiếng kêu lạ từ hệ thống treo.

Vì sao nước ngập có thể gây hư hỏng gầm xe?

Cố vấn dịch vụ một hãng xe Nhật giải thích, khi ôtô di chuyển trong vùng ngập, toàn bộ gầm xe phải chịu sức ép trực tiếp từ dòng nước. Áp lực này càng lớn nếu xe đi với tốc độ cao hoặc gặp đoạn ngập sâu, khiến các tấm ốp, tấm chắn bằng chất liệu nhựa, nhôm vốn được gắn bằng ngàm hoặc bu-lông dễ bị bật ra. Nước không chỉ tạo lực đẩy từ bên dưới, bên hông mà còn len vào những khe hở, làm rung lắc mạnh hơn khi xe lăn bánh qua khu vực ngập.

Bên cạnh đó, rác thải, cành cây, túi nilon, thậm chí gạch đá bị dòng nước cuốn theo có thể mắc vào hệ thống treo, gầm và hốc bánh. Các vật thể này vừa tạo thêm áp lực vật lý, vừa cọ xát liên tục khiến chi tiết nhanh hư hỏng hoặc gãy rời. Trong nhiều trường hợp, những vật cứng như đá hoặc cọc sắt có thể va đập trực tiếp vào gầm, gây cong vênh hoặc thủng tấm chắn. Những yếu tố này cộng hưởng khiến ôtô sau khi lội nước thường rơi mất phụ tùng gầm hoặc phát tiếng kêu lạ khi vận hành.

Bùn đất và đá kẹt trong hệ treo, phanh

Tình trạng ngập kéo dài còn khiến phần gầm xe bám bùn đất, rác và sỏi đá, và mắc kẹt trong hệ thống treo, phanh hoặc hốc bánh xe. Bùn đất ướt có độ dính cao, dễ tích tụ thành từng mảng lớn, khiến hệ treo vận hành nặng nề, giảm độ êm ái và làm xe phát ra những tiếng kêu bất thường khi di chuyển.

Đá cuội kẹt trong hệ treo của một mẫu sedan sau khi lội qua đường ngập. Ảnh: Hồ Tân

Ngoài ra, đá cuội hoặc cát sạn lọt vào khe phanh, má phanh sẽ gây ma sát, tạo ra tiếng rít hoặc tiếng "kẹt kẹt" mỗi khi đạp phanh. Nếu để lâu, các dị vật này có thể mài mòn bề mặt đĩa phanh, giảm hiệu quả phanh, tăng nguy cơ mất an toàn khi lái xe. Ngoài ra, bùn đất khô lại sau khi bám chặt vào các khớp nối, rotuyn hay giảm xóc sẽ gây cản trở chuyển động, thậm chí làm hỏng phớt cao su, khiến dầu mỡ bị rò rỉ ra ngoài.

Bên cạnh đó, việc ngâm nước bẩn trong thời gian dài, kết hợp các lỗ thoát nước dưới gầm bị bùn đất bịt kín sẽ khiến các chi tiết kim loại như bu-lông, ngàm nhanh chóng bị oxy hóa, gỉ sét. Đây là dạng hư hỏng âm thầm, khó phát hiện ngay nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề nếu không được xử lý kịp thời. Trong nhiều trường hợp, chủ xe không nhận thấy ngay sự cố, chỉ đến khi xe rung lắc mạnh, phanh kém ăn hoặc phát ra tiếng động lạ mới phát hiện. Vì vậy, việc vệ sinh kỹ lưỡng gầm, phanh và hệ treo sau khi đi qua đường ngập là cực kỳ cần thiết để tránh những hư hại tiềm ẩn.

Cách xử lý sau khi xe lội nước

Sau khi xe di chuyển qua vùng ngập, việc đầu tiên chủ xe cần làm là rửa gầm kỹ để loại bỏ bùn đất và rác bám. Sau đó, chủ xe cũng nên kiểm tra các tấm chắn, ốp hông xem có dấu hiệu lỏng, nứt hoặc mất ngàm, ốc vít. Cuối cùng, chủ xe cần chú ý lắng nghe tiếng động bất thường từ gầm khi xe chạy. Nếu sự cố chỉ dừng ở mức nhẹ, chủ xe có thể xử lý bằng việc vệ sinh và siết lại phụ kiện.

Tuy nhiên, với những trường hợp tấm chắn đã bung hoặc nứt, hệ thống phanh phát ra tiếng kêu, xe rung khi vận hành hoặc có dấu hiệu rò rỉ dầu giảm xóc, chủ xe cần khắc phục tại các gara, xưởng dịch vụ chính hãng.

Hồ Tân