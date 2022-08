Ôtô qua phà Cát Lái tăng 60% khi cao tốc thu phí không dừng

Lượng ôtô qua phà Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai tăng 1.500 lượt mỗi ngày sau khi cao tốc Long Thành thu phí không dừng (ETC), do nhiều xe chưa dán thẻ.

Chiều 8/8, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết hơn hai tuần qua khi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu thu phí không dừng, mỗi ngày có khoảng 4.000 ôtô qua phà. Mức này tăng khoảng 60% so với bình quân 2.500 xe ngày thường trước đây. Nguyên nhân chính do nhiều xe chưa dán thẻ ETC, không được qua cao tốc và dồn đến bến phà.

Ôtô nối đuôi qua phà Cát Lái đầu tháng 8 khi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thu phí không dừng. Ảnh: Gia Minh

Theo ông Tuấn, Cát Lái có 7 phà, gồm hai chiếc loại 200 tấn, ba chiếc 100 tấn, còn lại hai phà loại 60 tấn. Số phương tiện này vốn chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày thường, nay ôtô tăng đột biến gây thêm ùn tắc ở hai đầu bến. Nhiều tài xế phải chờ lâu, dù xí nghiệp đã tăng cường người điều tiết.

"Hiện, lượng xe qua phà đã giảm so với vài ngày đầu cao tốc thu phí không dừng, song ùn ứ vẫn diễn ra", ông Tuấn nói và lo ngại nguy cơ ùn tắc sẽ nghiêm trọng hơn vì đang là cao điểm hè và dịp lễ 2/9 lại sắp tới.

Liên quan vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải TP HCM yêu cầu đơn vị quản lý phà bố trí thêm người điều tiết giao thông, tăng phà để kéo giảm ùn tắc. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị Thanh niên xung phong hợp tác các doanh nghiệp vận tải đường thuỷ đóng thêm phà nhằm giải quyết tình trạng quá tải.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu thu phí không dừng từ hôm 26/7 song song với thu phí thủ công, trước khi bắt buộc với toàn bộ ôtô từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một lượng lớn xe chưa dán thẻ nên vẫn tập trung dồn đến phà Cát Lái để qua Đồng Nai, Vũng Tàu...

Gia Minh