Ôtô được chạy hai chiều qua cầu vượt nút giao lớn nhất Vành đai 3

TP HCMCơ quan chức năng thí điểm cho ôtô chạy hai chiều qua cầu vượt Tân Vạn - nơi đang thi công nút giao lớn nhất trên tuyến Vành đai 3, nhằm giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía đông.

Phương án vừa được Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM) triển khai sau khi hoàn tất cải tạo dải phân cách và phần đường phía dưới cầu, phục vụ điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực.

Cầu vượt Tân Vạn nằm trên quốc lộ 1, dài khoảng 620 m, quy mô 4 làn xe (3 làn ôtô, 1 làn xe máy). Trước đây, cầu chỉ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Chiều ngược lại, xe đi ở phần đường phía dưới.

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Tân Vạn. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo phương án mới, đơn vị quản lý cải tạo đường dẫn lên cầu và bố trí một làn ngoài cùng bên trái cho ôtô chạy ngược chiều từ TP HCM đi Đồng Nai, với tốc độ tối đa 50 km/h. Sau khi xuống cầu, xe nhập vào phần đường một chiều hiện hữu để tiếp tục qua cầu Đồng Nai. Hai chiều xe chạy trên cầu được ngăn cách bằng dải phân cách bêtông kết hợp cọc tiêu nhựa.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết việc tổ chức lưu thông hai chiều giúp giảm lưu lượng phương tiện dưới gầm cầu, giảm áp lực giao thông trong bối cảnh khu vực này có mật độ xe rất lớn và đang thi công nút giao Tân Vạn thuộc Vành đai 3 TP HCM. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đưa xe máy xuống đường phía dưới để tổ chức hai chiều ôtô trên cầu, mỗi chiều hai làn.

Vị trí nút giao Tân Vạn. Đồ họa: Đăng Hiếu

Nút giao Tân Vạn nằm tại khu vực giáp ranh TP HCM, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai, được xem là một trong những cửa ngõ giao thông lớn nhất phía đông. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận lượng xe rất lớn, trong đó có nhiều ôtô tải nặng, container ra vào khu công nghiệp, cảng và trung tâm logistics, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Ngoài dự án nút giao Tân Vạn, khu vực này còn đồng thời triển khai dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 theo hình thức BOT. Tuy nhiên, công trình này chậm tiến độ nhiều năm, khiến tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên.

Giang Anh