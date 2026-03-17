Oscar 2026 nỗ lực trẻ hóa

Lễ trao giải Oscar lần 98 tôn vinh điện ảnh với tinh thần trẻ trung, hướng tới khán giả Gen Z qua các màn pha trò và trình diễn âm nhạc.

Sự kiện diễn ra tối 15/3 giờ Los Angeles (sáng 16/3 giờ Hà Nội), phát sóng trên ABC, Hulu, Disney+ và nhiều nền tảng toàn cầu. Theo Deadline, buổi lễ năm nay hướng tới mục tiêu tiếp cận khán giả trẻ, qua các tiểu phẩm về thói quen sử dụng Internet, những câu đùa về việc khán giả vừa xem phim vừa lướt điện thoại, cùng chuyện Oscar chuyển sang nền tảng YouTube trong tương lai.

Dù chương trình dài gần bốn tiếng, nhiều mảng miếng hài và phần biểu diễn níu chân khán giả. Ở lần dẫn chương trình thứ hai liên tiếp, nghệ sĩ Conan O'Brien nhiều lần chọc cười khách mời trong Nhà hát Dolby bằng phong cách châm biếm. Mở đầu, một đoạn phim ngắn cho thấy O'Brien hóa thân nhân vật Gladys trong phim Weapons, đồng thời xuất hiện ở các bối cảnh những dự án được đề cử Oscar Phim xuất sắc.

MC lễ trao giải Oscar 2026 Conan O'Brien. Ảnh: ABC

Một trong những màn pha trò liên quan Gen Z là lúc Conan O'Brien tái hiện cảnh phim kinh điển Casablanca. Trong đó, ông và tài tử Sterling K. Brown liên tục nhắc lại và giải thích các chi tiết cốt truyện, phản ánh sự thiếu tập trung khi xem phim của khán giả thế hệ mới.

Ở đoạn nói về việc Oscar sẽ chuyển sang phát sóng trên YouTube từ năm 2029, ông bị các quảng cáo xuất hiện trên nền tảng này cắt ngang, gợi trải nghiệm quen thuộc khi người dùng xem video trực tuyến. Nghệ sĩ còn thu hút sự chú ý với nhiều câu đùa nhắm vào Timothée Chalamet, hoặc đề cập hiện tượng "brain rot" ("thối não") ở giới trẻ hiện nay. Các màn pha trò mô tả tác hại xảy ra với tâm trí khi người xem tiêu thụ nhiều dạng nội dung và video chất lượng kém.

Màn trình diễn ca khúc Golden từ tác phẩm KPop Demon Hunters là một trong những tiết mục nổi bật. Lời bài hát động viên người xem vượt khó khăn cuộc sống, đón nhận những điều tốt đẹp. Sân khấu dàn dựng theo phong cách pha trộn truyền thống lẫn hiện đại, gần gũi với người trẻ, nhất là fan của bộ phim.

Các vũ công xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa và nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc. Dưới khán phòng, nhiều nghệ sĩ cầm lightstick - vật dụng quen thuộc tại các buổi biểu diễn Kpop, tạo nên không khí giống concert thu nhỏ tại lễ trao giải. Sau đó, nhạc phẩm giành giải Ca khúc gốc xuất sắc, đánh dấu lần đầu tiên một ca khúc Kpop chiến thắng tại Oscar.

Màn trình diễn "Golden" tại Oscar 2026 Từ trái qua: Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna trình diễn ca khúc "Golden" tại Oscar năm nay. Cả ba là ca sĩ lồng giọng hát cho nhóm Huntrix (HUNTR/X). Video: ABC

Sự xuất hiện của Anne Hathaway và Anna Wintour gây bàn tán trên mạng xã hội, nhất là các khán giả yêu thời trang. Anna Wintour là tổng biên tập tạp chí Vogue, là nguồn cảm hứng cho nhân vật Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada (2006), dự án có sự tham gia của Anne Hathaway.

Khi Hathaway mời bà công bố đề cử Thiết kế phục trang xuất sắc, bà đáp lại bằng câu nói: "Cảm ơn nhé, Emily". Chi tiết gợi nhắc đến bộ phim The Devil Wears Prada, trong đó nhân vật Miranda Priestly gọi nhầm tên Andy (Hathaway thủ vai) thành Emily. Nhiều người thích thú trước màn giới thiệu của cả hai, nhất là khi phần tiếp theo của The Devil Wears Prada dự kiến ra mắt vào tháng 5.

Nghệ sĩ Ejae (giữa) và đội ngũ sáng tạo bài hát "Golden" nhận giải Oscar 2026 cho Ca khúc xuất sắc. Ảnh: AFP

Bên cạnh không khí sôi nổi, phần tưởng niệm những nghệ sĩ qua đời năm qua đọng lại xúc động. Billy Crystal dẫn dắt phần tri ân đạo diễn Rob Reiner và vợ ông, ca sĩ Barbra Streisand tưởng nhớ Robert Redford bằng màn trình diễn ca khúc The Way We Were. Các minh tinh như Catherine O'Hara và Diane Keaton cũng được nhắc đến.

Tuy nhiên, buổi lễ có một số giây phút gây tranh cãi. Chẳng hạn, ban tổ chức ghi nhầm tên của Kirsten Dunst thành Kathy Bates trên màn hình. Việc cắt ngắn bài phát biểu của đạo diễn Alexandre Singh khi ông nhận giải Phim ngắn người đóng xuất sắc và lời chia sẻ của đội ngũ sáng tạo ca khúc Golden khiến nhiều người cho rằng ban tổ chức xử lý thiếu tinh tế.

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Ở mùa giải lần 98, One Battle After Another lập nên sáu chiến thắng, gồm Phim hay nhất.

Chương trình diễn ra khi ngành công nghiệp điện ảnh chật vật trước làn sóng tái cấu trúc và sáp nhập, với thương vụ mới nhất là Paramount Skydance tìm cách thâu tóm toàn bộ Warner Bros. Discovery sau khi Netflix từ chối nâng mức đề nghị mua lại. Doanh thu phòng vé vẫn chưa hồi phục về mức trước đại dịch, còn công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo được dự báo dẫn đến cắt giảm việc làm.

Cát Tiên (theo Deadline, Los Angeles Times, Variety)