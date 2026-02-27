Netflix rút khỏi thương vụ với Warner Bros

Paramount Skydance nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc đua kéo dài nhiều tháng nhằm thâu tóm ông lớn Hollywood, sau khi Netflix từ chối nâng giá chào mua.

"Chúng tôi luôn giữ kỷ luật. Nếu đưa ra mức giá để khớp với đề nghị mới nhất của Paramount Skydance, thương vụ không còn hấp dẫn về mặt tài chính. Vì vậy, chúng tôi từ chối nâng giá", Netflix - nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới cho biết trong tuyên bố ngày 26/2.

Trên Reuters, Netflix xác nhận rút khỏi quá trình ra giá mua Warner Bros Discovery (WBD). Hội đồng quản trị (HĐQT) Warner Bros vẫn cần chấm dứt thỏa thuận với Netflix và thông qua đề nghị của Paramount Skydance.

"Sau khi HĐQT bỏ phiếu thông qua thỏa thuận sáp nhập với Paramount, thương vụ sẽ tạo ra giá trị lớn cho cổ đông. Chúng tôi rất hào hứng với tiềm năng của công ty kết hợp giữa Paramount Skydance và Warner Bros Discovery", CEO Warner David Zaslav cho biết.

Netflix sẽ rút khỏi thương vụ mua một phần Warner Bros. Discovery. Ảnh: Deadline

Vài tháng qua, Paramount theo đuổi quyết liệt thương vụ với ông lớn Hollywood, đặc biệt sau khi Netflix thông báo đạt thỏa thuận mua mảng truyền hình, xưởng phim và phát sóng trực tiếp (streaming) của WBD với giá 82,7 tỷ USD. Warner Bros cho biết đề xuất mới nhất của Paramount là 31 USD một cổ phiếu - cao hơn hẳn mức 27,75 USD mà Netflix đưa ra. Paramount muốn mua toàn bộ WBD.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20/2 với Fox News, đồng CEO Netflix Ted Sarandos nhấn mạnh họ là "người mua rất kỷ luật". Cổ phiếu Netflix tăng hơn 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi hãng từ chối nâng giá chào mua.

WBD là tập đoàn truyền thông và giải trí hàng đầu của Mỹ, sở hữu xưởng phim Warner Bros., HBO, HBO Max, Discovery Channel, CNN và nhiều kênh truyền hình cáp khác. Công ty được hình thành sau thương vụ sáp nhập WarnerMedia và Discovery năm 2022.

Thương vụ giữa Paramount và Warner Bros sẽ kết hợp hai studio lớn của Hollywood, các nền tảng phát trực tuyến (HBO Max và Paramount+), cùng dịch vụ tin tức (CNN và CBS). Dù vậy, thương vụ này sẽ phải vượt qua quy định chống độc quyền tại nhiều bang của Mỹ và các nước khác.

Các nhà phân tích tại TD Cowen cho rằng việc được giới chức liên bang chấp thuận "có vẻ khả thi trong bối cảnh chính trị hiện nay". Tuy nhiên, họ đánh giá nhiều khả năng một số cơ quan quản lý cấp bang - đặc biệt là California - có thể tìm cách thách thức thương vụ. Giới chức châu Âu cũng có thể làm điều tương tự.

Hà Thu (theo Reuters)