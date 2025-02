Oscar 2025 - phim nghệ thuật lên ngôi

Điện ảnh thế giới có sự xuất hiện của nhiều tác phẩm nghệ thuật, khiến cuộc đua tranh Oscar hứa hẹn bất ngờ.

Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử hôm 23/1, Emilia Pérez dẫn đầu với 13 giải, tiếp đến là The Brutalist và Wicked, mỗi phim góp mặt ở 10 hạng mục. Thông thường, những phim thắng giải tiền Oscar như BAFTA, Quả Cầu Vàng, SAG Awards có xác suất cao để đoạt giải của Viện Hàn lâm. Song hạng mục Phim hay nhất có nhiều phim nghệ thuật góp mặt, mỗi phim đều đạt thành tích riêng khiến việc đoán trước kết quả trở nên khó khăn.

Một số đề cử Phim hay nhất Oscar 2025, từ trái qua: "Anora", "Conclave" và "September 5". Ảnh: Neon/Focus Features/Paramount Pictures

Trong 12 dự án tranh giải, chỉ có hai bom tấn gây sốt phòng vé là Dune: Part Two (kinh phí 190 triệu USD) và Wicked (khoảng 150 triệu USD). Trong khi đó, dự án độc lập Anora - có mức đầu tư sáu triệu USD - từng đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2024, chinh phục khán giả bằng câu chuyện Lọ Lem thời hiện đại. Conclave của Edward Berger có kịch bản phức tạp, nhiều lớp lang, được Viện phim Mỹ vinh danh là một trong 10 phim hay nhất năm.

The Brutalist khai thác góc khuất của "giấc mơ Mỹ", đoạt ba giải Quả Cầu Vàng 2025, trong đó có hạng mục Phim hay nhất thể loại chính kịch. Dune: Part Two khai thác bối cảnh tương lai với hiệu ứng hình ảnh chân thực và diễn xuất chất lượng. Còn Emilia Pérez nhận được sự ủng hộ từ các thành viên Viện Hàn lâm sau khi dẫn đầu đề cử BAFTA, thắng bốn giải Quả Cầu Vàng.

Giới quan sát nhận định năm nay đa dạng dòng phim, trong đó The Substance là dự án kinh dị thể xác, I'm Still Here thuộc thể loại chính kịch tài liệu docudrama (phim tài liệu kết hợp với các thước phim dựng kiểu truyền hình). Hai tác phẩm khám phá các chủ đề ít được đề cập, đưa ra góc nhìn mới về xã hội và những vấn đề đương thời.

Trailer 'The Substance' Trailer "The Substance" (tên tiếng Việt là "Thần dược"). Video: Mubi

The Substance cài cắm nhiều chi tiết chỉ trích ngành công nghiệp giải trí kiếm tiền từ sắc đẹp của những cô gái, sẵn sàng vứt bỏ ngôi sao đã qua thời kỳ đỉnh cao. Còn I'm Still Here lên án chế độ độc tài, ca ngợi sự hy sinh và tự chủ của phụ nữ. Tác phẩm đạt 95% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes, cao nhất trong danh sách đề cử Phim hay nhất.

Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, Fernanda Torres khiến giới chuyên môn ngạc nhiên khi vượt qua các ngôi sao Hollywood, như Angelina Jolie (phim Maria) và Nicole Kidman (Babygirl), để vào top 5. Tại Quả Cầu Vàng 2025, cô mang về giải Nữ chính xuất sắc trong phim chính kịch.

Theo Variety, chiến thắng ở Quả Cầu Vàng giúp Torres có bước tiến lớn để giành tượng vàng Oscar, vốn được xem là rất khó để các diễn viên quốc tế tranh giải. Tuy nhiên, cuộc đua Nữ chính xuất sắc vẫn rất khốc liệt khi Torres phải cạnh tranh nhiều tên tuổi "nặng ký" gồm Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) và Demi Moore (The Substance) - giải Quả Cầu Vàng 2025 cho Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hài hoặc nhạc kịch.

Mikey Madison có vai diễn để đời trong "Anora". Phim nhận sáu đề cử Oscar 2025, gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc cho Sean Baker. Ảnh: Neon

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc là ẩn số đáng chú ý. Bốn trong số năm tài tử nhận đề cử SAG Awards 2025 - giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood - cạnh tranh tượng vàng, gồm Timothy Chalamet (A Complete Unknown), Adrien Brody (The Brutalist), Daniel Craig (Queer) và Ralph Fiennes (Conclave). Tuy nhiên, Sebastian Stan - người chiến thắng Quả Cầu Vàng - lại không có trong danh sách này dù được kỳ vọng với vai diễn trong A Different Man và The Apprentice.

Một số nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng không vào vòng tranh giải như Denzel Washington, Margaret Qualley. Đạo diễn Dune 2 Denis Villeneuve và Edward Berger - chỉ đạo Conclave - cũng không có tên trong cuộc đua Đạo diễn xuất sắc.

Trailer 'Dune 2' Trailer "Dune: Part Two", nhận năm đề cử Oscar 2025. Video: CGV

Theo Variety, sự kiện công bố đề cử bị trì hoãn hai lần do các vụ cháy rừng tại Los Angeles làm tăng thêm sự mong đợi cho mùa giải thưởng. Một số người kêu gọi hủy bỏ lễ trao giải Oscar do nhiều người làm trong ngành điện ảnh đang chịu ảnh hưởng nặng từ các vụ cháy rừng. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Hàn lâm khẳng định Oscar sẽ là biểu tượng cho sự kiên cường của ngành công nghiệp này. Họ cam kết mùa giải năm nay "tôn vinh sự kết nối cộng đồng, ghi nhận những nỗ lực chống lại thảm họa thiên nhiên".

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Oscar - là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 được phát sóng ngày 2/3, danh hài Conan O'Brien sẽ là người dẫn chương trình. Đầu tháng 3/2024, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Quế Chi (theo Variety, IndieWire, Guardian)