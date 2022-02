Phim Nhật 'Drive My Car' nhận bốn đề cử Oscar

"Drive My Car" (Nhật Bản) tranh giải "Phim hay nhất" và "Phim quốc tế xuất sắc" Oscar 2022, được kỳ vọng lập lại thành tích của "Parasite" năm 2020.

Hai diễn viên gạo cội Leslie Jordan và Tracee Ellis Ross công bố danh sách đề cử tối 8/2 (giờ Hà Nội). Trước đó, từ ngày 27/1 đến 1/2, 9.847 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ bỏ phiếu để chọn ra các tác phẩm xuất sắc từ tổng 276 phim đủ điều kiện tham dự.

Drive My Car gây bất ngờ khi có tên ở cả hai hạng mục "Phim hay nhất" và "Phim quốc tế xuất sắc", giống thành tích Parasite của Hàn Quốc năm 2020. Tác phẩm do Ryusuke Hamaguchi đạo diễn và viết kịch bản, dựa trên truyện ngắn của nhà văn Haruki Murakami. Dự án quy tụ dàn diễn viên Nhật Bản Hidetoshi Nishijima, Tōko Miura, Masaki Okada và Reika Kirishima. Nhà làm phim Ryusuke Hamaguchi cũng nhận hai đề cử "Đạo diễn xuất sắc" và "Kịch bản chuyển thể hay nhất".

Phim cao bồi Power of the Dog nhận 12 đề cử, nhiều nhất năm nay. Tác phẩm từng gây chú ý khi đoạt giải "Phim hay nhất" tại Quả Cầu Vàng hồi tháng 1. West Side Story, Dune và Belfast cùng xếp sau với 10 đề cử. Cả bốn dự án đều tranh giải phim hay nhất. Các tác phẩm khác nhận đề cử quan trọng nhất này gồm CODA, Don’t Look Up, Licorice Pizza, King Richard, Nightmare Alley.

Giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải sẽ diễn ra sáng 28/3 (giờ Hà Nội) tại địa điểm quen thuộc - nhà hát Dolby, Hollywood. Chương trình năm ngoái phải chuyển đến Union Station ở Los Angeles sau khi bị hoãn vì dịch. Oscar 2022 cũng sẽ có người dẫn chương trình sau ba năm liên tiếp loại bỏ vai trò này.

Đạt Phan