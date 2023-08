'Oppenheimer' nhận mưa lời khen

Giới chuyên môn lẫn khán giả quốc tế cho rằng "Oppenheimer", Christopher Nolan đạo diễn, là một trong số phim điện ảnh hay nhất năm.

Oppenheimer chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết. Theo đại diện CGV Việt Nam, phim ấn định ngày chiếu trong nước ngày 11/8. Ở thị trường quốc tế, tác phẩm công chiếu lần đầu tại Pháp ngày 11/7, sau đó ra mắt ở Mỹ và Anh ngày 21/7.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer phim "Oppenheimer". Video: CGV

Thống kê của Box Office Mojo cho thấy tác phẩm hiện thu về 419 triệu USD toàn cầu sau hơn 10 ngày ra rạp (19-29/7). Theo Deadline, số suất chiếu ba ngày đầu ra mắt được khán giả lấp đầy, quyết định một phần cho sự thành công của tác phẩm.

Trên các chuyên trang đánh giá, tác phẩm nhận điểm A của Cinema Score, 93% độ "tươi" Rotten Tomatoes và 88 điểm của Metacritic.

Các bài phê bình khen nội dung phim. Theo IndieWire, phần lớn nói tác phẩm "sống động" và "mang tính sử thi". Cây viết Bilge Ebiri của New York Magazine viết trên Twitter: "Một bộ phim lịch sử được xây dựng kỳ công và phức tạp, các tình tiết trong kịch bản liên tục phát triển", sau khi đi xem ở London (Anh).

Guardian khen diễn xuất của diễn viên chính Cillian Murphy, cho rằng tài tử ghi điểm ở giọng nói và ngoại hình gần giống với nguyên mẫu. "Màn trình diễn của Murphy miêu tả chân thực một nhà vật lý lý thuyết có tính cách phức tạp, thậm chí còn ấn tượng hơn nội dung cuốn sách", trang này viết.

Hôm 28/6, đạo diễn Francis Ford Coppola gọi Oppenheimer là "chiến thắng của điện ảnh" dù chưa xem phim.

Theo Variety, Paul Schrader - biên kịch từng được đề cử Oscar Kịch bản xuất sắc năm 2019 - là một trong những người được xem sớm tại Mỹ, có mặt trong buổi ra mắt tại New York, hôm 18/7. Cùng ngày, viết trên Facebook cá nhân, cho rằng Oppenheimer là phim hay nhất thế kỷ 21.

Hồi tháng 5, Kai Bird - đồng tác giả của American Prometheus - đánh giá cao tác phẩm của Nolan, trong cuộc trò chuyện tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu lý thuyết và thăm dò trí tuệ. "Tôi sửng sốt và xúc động sau khi xem phim. Hy vọng Oppenheimer là bước đệm cho một cuộc đối thoại cấp quốc gia, thậm chí toàn cầu về những vấn đề mà nhà vật lý học đã khao khát lên tiếng", Bird nói.

Diễn viên Cillian Murphy (vai J. Robert Oppenheimer) được đánh giá cao khả năng diễn xuất. Ảnh: Universal Pictures

Theo Comicbook, Oppenheimer là dự án thể loại tiểu sử đạt doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời, vượt qua thành tích trước đó của Bohemian Rhapsody (2018), có kết quả mở màn cao thứ ba trong danh sách phim do Nolan đạo diễn, sau The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012). Kết quả này được đánh giá là "đáng chú ý" vì tác phẩm có thời lượng ba tiếng, nhiều thoại nhưng ít cảnh hành động, theo Variety.

Christopher Nolan thực hiện tác phẩm vào năm 2019 sau khi đọc qua cuốn sách gồm các bài phát biểu của Oppenheimer, do diễn viên Robert Pattinson tặng, theo LA Times. Sau đó đạo diễn tiếp tục tìm đọc American Prometheus, quyết định chuyển thể tác phẩm, tập trung xây dựng kịch bản xung quanh các phiên điều trần.

Trước khi ra mắt, phim được đông đảo khán giả quan tâm vì đạo diễn không dùng phông xanh và CGI cho những cảnh cháy nổ. Bên cạnh đó, Oppenheimer có kinh phí 100 triệu USD, được quay ở định dạng IMAX 65 mm và phim khổ lớn 65 mm.

Theo AP, Nolan khuyến khích khán giả xem ở định dạng IMAX 70 mm (tỷ lệ màn hình 2,76:1) để "cảm nhận trải nghiệm không thể có được khi ở nhà". Cuộn phim của tác phẩm dài hơn 17,7 km, nặng 272 kg. Trên thế giới chỉ có 30 phòng chiếu định dạng IMAX 70 mm, trong đó 19 rạp ở Mỹ.

Đạo diễn Christopher Nolan (phải) và diễn viên Cillian Murphy (thứ hai từ phải qua) trên trường quay "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

American Prometheus (2005) là tiểu sử về nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân. Tác phẩm đi sâu vào các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống lẫn công việc của Oppenheimer. Bird và Sherwin thực hiện sách trong khoảng 25 năm, giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Pulitzer năm 2006 cho tiểu sử hoặc tự truyện.

Trong phim điện ảnh, Cillian Murphy đóng chính, Matt Damon vào vai Leslie Groves (người chỉ đạo Dự án Manhattan nhằm phát triển bom nguyên tử), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss, ủy viên sáng lập Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ), Emily Blunt (vai Kitty Oppenheimer).

Christopher Nolan, 53 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với Memento (2000). Anh nổi tiếng với các tác phẩm có nội dung khó đoán, nhiều tình tiết bất ngờ. Nolan đã nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới" trong năm 2015, 2019. Các tác phẩm nổi bật khác của đạo diễn gồm The Prestige (2006), Inception (2010), Dunkirk (2017).

Quế Chi