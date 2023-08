'Oppenheimer' được cấp phép chiếu rạp Việt

"Oppenheimer" - bom tấn về nhà khoa học nổi tiếng của đạo diễn Christopher Nolan - sẽ chiếu ở Việt Nam ngày 11/8.

Chiều 3/8, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục điện ảnh - cho biết tác phẩm sẽ được cấp phép phát hành trong vài ngày tới. "Nội dung phim không thay đổi gì, chỉ biên tập ở một số lời thoại", ông nói.

Trước đó, tác phẩm gây xôn xao vì tin không vượt vòng kiểm duyệt khi công chiếu trong nước, do nhiều tình tiết liên quan về lịch sử, chính trị. Phim ban đầu dự kiến ra rạp tháng 7 - cùng thời điểm chiếu ở Mỹ, Anh, song phải lùi lại.

Oppenheimer là một trong những bom tấn được đón chờ nhất trong năm, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn kỳ cựu Christopher Nolan. Phim thuộc thể loại sử thi - giật gân, với nhân vật trung tâm là J. Robert Oppenheimer, nhà vật lý lý thuyết, người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos, thời kỳ Thế chiến thứ hai. Ông đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân, được xem là một trong những "cha đẻ của bom nguyên tử".

Trailer phim - ra mắt hồi tháng 5 - giới thiệu các diễn biến đầu của phim. Dự án vũ khí hạt nhân được nghiên cứu, xuất phát từ nỗi lo thất bại trước cuộc chạy đua vũ trang với Đức Quốc Xã. Một phòng nghiên cứu bí mật được tạo ra, một thị trấn được xây nên, để "giữ tất cả ở đó cho tới khi hoàn thành". Toàn bộ nhà khoa học cùng gia đình di chuyển tới một nơi đồng không mông quạnh. Trailer giới thiệu nhiều nhân vật khác, trong đó có người vợ luôn sát cánh với Oppenheimer - nhà nghiên cứu sinh vật học Katherine "Kitty" Oppenheimer (Emily Blunt đóng).

Cillian Murphy đảm nhận vai Oppenheimer, đánh dấu phim điện ảnh thứ sáu của diễn viên này với Nolan. Dàn sao trong phim còn có Matt Damon, Florence Pugh. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Robert Downey Jr., là phim điện ảnh đầu tiên của anh kể từ khi kết thúc vai Iron Man trong MCU.

Tác phẩm do Christopher Nolan viết kịch bản và đạo diễn. Phim dựa trên cuốn tiểu sử American Prometheus năm 2005 của Kai Bird và Martin J. Sherwin. Êkíp còn có Ludwig Göransson - nhà soạn nhạc phim Tenet, Hoyte van Hoytema - nhà quay phim từng hợp tác Nolan trong Interstellar, Dunkirk và Tenet. Biên kịch Jennifer Lame - từng tham gia Black Panther: Wakanda Forever, Manchester by the Sea và Marriage Story - cũng góp mặt trong dự án.

Poster "Oppenheimer" tại Việt Nam. Ảnh: CGV

Phim được công chiếu tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường trên thế giới từ ngày 21/7, thu 174 triệu USD trong tuần mở đầu, nhận ý kiến đánh giá tích cực của các nhà phê bình cũng như khán giả. Sau 10 ngày, phim đạt doanh thu 434 triệu USD, kinh phí làm phim là 100 triệu USD. 422 ý kiến các chuyên gia trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực, với số điểm 93%.