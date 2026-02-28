OpenAI thực hiện vòng gọi vốn 110 tỷ USD

OpenAI huy động 110 tỷ USD từ loạt công ty lớn, là trong một trong những vòng gọi vốn tư nhân lớn nhất đến nay.

Trong thông báo ngày 27/2, OpenAI cho biết đã nhận khoản đầu tư của các "ông lớn" công nghệ, gồm 50 tỷ USD từ Amazon, 30 tỷ USD từ Nvidia và 30 tỷ USD từ SoòtBank. Nhờ đó, công ty được định giá 730 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 500 tỷ USD trong vòng gọi vốn thứ cấp tháng 10 năm ngoái. Con số này được dự đoán tiếp tục tăng, khi vòng gọi vốn vẫn tiếp diễn.

"Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, nơi AI tiên tiến chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng hàng ngày trên quy mô toàn cầu", OpenAI cho biết trên blog. "Vị trí và khả năng lãnh đạo sẽ được xác định khi họ có thể mở rộng cơ sở hạ tầng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu, đồng thời biến năng lực đó thành các sản phẩm mà mọi người tin dùng".

"Chúng tôi vô cùng hào hứng với thỏa thuận", CEO OpenAI, Sam Altman, nói với CNBC. "AI sẽ hiện diện ở mọi nơi và đang chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế. Thế giới cần rất nhiều sức mạnh tính toán tập thể để đáp ứng nhu cầu đó".

Logo Nvidia và OpenAI hiển thị trên màn hình máy tính. Ảnh: Reuters

Là một phần điều khoản đầu tư, OpenAI đang thiết lập quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng quan trọng với cả Amazon và Nvidia. Theo TechCrunch, giống như những vòng gọi vốn trước đây, nhiều khả năng một phần đáng kể số tiền đầu tư sẽ đến dưới dạng cung cấp dịch vụ hơn là tiền mặt, dù tỷ lệ phân bổ chính xác không được tiết lộ.

Theo thỏa thuận với Amazon, OpenAI dự định phát triển một "môi trường thử nghiệm có chọn lọc" mới, nơi các mô hình của OpenAI sẽ chạy trên nền tảng Bedrock của Amazon. Công ty của Altman cũng mở rộng hợp tác với AWS bằng cam kết 38 tỷ USD cho các dịch vụ điện toán và sử dụng ít nhất 2 GW với dịch vụ AWS Trainium cũng như kế hoạch xây dựng các mô hình tùy chỉnh phục vụ các sản phẩm tiêu dùng của Amazon.

OpenAI không cung cấp thông tin chi tiết về quan hệ đối tác với Nvidia. Tuy nhiên, công ty cho biết đã cam kết sử dụng "3 GW công suất suy luận chuyên dụng và 2 GW công suất huấn luyện trên hệ thống Vera Rubin.

Trước đó vào tháng 9/2025, Nvidia thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI nhằm xây trung tâm dữ liệu khổng lồ để đào tạo, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo. Theo các điều khoản, Nvidia dự kiến đầu tư 10 đợt, mỗi đợt 10 tỷ USD theo đà tăng nhu cầu điện toán của OpenAI trong nhiều năm. Họ được đổi lại một tỷ lệ sở hữu đáng kể tại startup này.

Nhưng sau đó, một số nguồn tin cho biết OpenAI và Nvidia có bất hòa. Trước vấn đề này, CEO Nvidia Jensen Huang phủ nhận và khẳng định sẽ đầu tư lớn vào startup này. Dù vậy, con số đầu tư hiện ở mức 30 tỷ thay vì 100 tỷ USD như dự định ban đầu.

Với Microsoft - một trong những công ty đầu tiên đầu tư hàng tỷ USD vào OpenAI, Altman cho biết "không thay đổi bất kỳ điều khoản nào" về thỏa thuận giữa cả hai. Trong tuyên bố chung ngày 27/2, cả hai nhấn mạnh mối quan hệ đối tác vẫn "vững chắc và quan trọng".

Tuần trước, OpenAI thông báo đặt mục tiêu chi tiêu tổng cộng 600 tỷ USD cho điện toán vào năm 2030. Cuối năm ngoái, CEO Altman tuyên bố cam kết đầu tư 1,4 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Trích dẫn nguồn nội bộ, CNBC cho biết OpenAI dự kiến tổng doanh thu của mình vào năm 2030 sẽ vượt 280 tỷ USD, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh dành cho người dùng và doanh nghiệp.

Bảo Lâm (theo CNBC, TechCrunch)