CEO Nvidia lên tiếng về tin đồn bất hòa với OpenAI

CEO Nvidia Jensen Huang phủ nhận thông tin ông không hài lòng với OpenAI, khẳng định sẽ đầu tư lớn vào công ty này.

"Chúng tôi sẽ đầu tư khoản tiền khổng lồ vào OpenAI. Tôi tin tưởng OpenAI, những gì họ làm thật đáng kinh ngạc. Đó là một trong những công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất thời đại này và tôi thực sự thích làm việc với Sam Altman", CEO Nvidia Jensen Huang cho biết hôm 31/1.

Ông cũng phủ nhận thông tin "không hài lòng với OpenAI", nói đây là điều vô lý. "Sam đang chuẩn bị hoàn tất vòng gọi vốn đầu tư và chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia với lượng tiền rất lớn, có thể là khoản đầu tư lớn nhất lịch sử của Nvidia", ông nói.

Khi được hỏi liệu số tiền có vượt 100 tỷ USD không, ông đáp CEO OpenAI Sam Altman sẽ là người công bố mức tiền cụ thể.

Jensen Huang tại Triển lãm Computex 2024. Ảnh: Khương Nha

Nvidia hồi tháng 9/2025 công bố kế hoạch đầu tư tối đa 100 tỷ USD vào OpenAI. Nếu được thực hiện, thỏa thuận sẽ mang lại ngân sách lớn cho OpenAI, cũng như cho phép công ty tiếp cận nguồn chip bán dẫn tiên tiến để duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, Wall Street Journal hôm 30/1 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết kế hoạch của Nvidia đang bị đình trệ, sau khi một số lãnh đạo tập đoàn bày tỏ hoài nghi.

Một nguồn tin nói ông Huang những tháng gần đây đều khẳng định thỏa thuận 100 tỷ USD không mang tính ràng buộc và chưa hoàn thiện. Ông dường như cũng chỉ trích "tình trạng thiếu kỷ luật trong cách tiếp cận kinh doanh của OpenAI", đồng thời bày tỏ lo lắng với sự cạnh tranh từ Google và Anthropic.

Reuters hồi giữa tuần cho biết Amazon cũng đang đàm phán để đầu tư vào OpenAI, với mức tối đa 50 tỷ USD.

OpenAI đặt mục tiêu huy động nguồn vốn 100 tỷ USD và tự định giá công ty ở mức 830 tỷ USD.

Điệp Anh (Theo Reuters, Wall Street Journal)