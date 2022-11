Ông Zelensky: Nga đã dùng hơn 4.700 tên lửa tập kích Ukraine

Tổng thống Zelensky cho biết Nga sử dụng hơn 4.700 tên lửa tập kích các mục tiêu tại Ukraine từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2.

"Đây là ngày thứ 270 của cuộc xung đột toàn diện. Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/11 cho biết. "Hàng trăm thành phố của chúng tôi bốc cháy, hàng nghìn người đã chết. Hàng trăm nghìn người bị buộc phải sang Nga. Hàng triệu người rời Ukraine để tới các nước khác tránh chiến sự".

Ông Zelensky đưa ra "công thức hòa bình Ukraine", kêu gọi các lãnh đạo thế giới "chọn lựa yếu tố của công thức hòa bình mà họ có thể giúp Ukraine thực hiện".

Chiến hạm Nga phóng tên lửa Kalibr từ Biển Đen vào mục tiêu tại Ukraine hồi tháng 3. Ảnh: BQP Nga.

Các yếu tố trong "công thức hòa bình" mà ông Zelensky đưa ra gồm an toàn và bức xạ hạt nhân, an ninh lương thực và năng lượng, trả tự do cho các tù nhân và "những người bị buộc phải sơ tán", thực thi Hiến chương Liên Hợp Quốc và "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và trật tự thế giới", Nga rút quân và chấm dứt chiến sự, khôi phục công lý, chống hủy diệt sinh thái, phòng ngừa leo thang, ấn định hòa bình.

Nga chưa bình luận về thông tin của Tổng thống Ukraine.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, lực lượng Nga thường sử dụng tên lửa tập kích các mục tiêu quân sự của Ukraine. Nga gần đây mở rộng sang tập kích hạ tầng dân sự của Ukraine, trong đó có các công trình thuộc lĩnh vực năng lượng, bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Các đợt tập kích của Nga trong những tháng gần đây khiến khoảng 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine hư hại và làm hàng triệu người mất điện. Nhiều thành phố Ukraine phải dừng vận hành hệ thống sưởi, cũng như gặp vấn đề với Internet và nhiều phương thức liên lạc khác.

Những vụ tập kích cho thấy hạn chế trong lưới phòng không của Ukraine, khi nước này sử dụng các tổ hợp tên lửa từ thời Liên Xô và lực lượng Nga nhiều khả năng nắm rõ ưu nhược điểm của chúng. Ukraine đã nhận tên lửa phòng không NASAMS từ Mỹ và IRIS-T từ Đức, song số lượng còn hạn chế.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 8 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)