Ông Zelensky cáo buộc Nga cung cấp UAV tự sát cho Iran

Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đang cung cấp UAV cho Iran để tập kích căn cứ Mỹ và các nước Trung Đông, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Trong cuộc phỏng vấn được CNN công bố hôm 14/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva đang chuyển giao cho Tehran nhiều máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed, vốn được Nga sản xuất với số lượng lớn sau khi được Iran cấp phép.

"Tôi có thông tin chính xác 100% rằng Iran đang sử dụng loại UAV này để tập kích các căn cứ Mỹ và những nước láng giềng tại Trung Đông", ông nói.

Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo để hỗ trợ những cuộc tấn công của Iran. "Quan điểm của Nga là nếu Washington và châu Âu giúp đỡ Kiev về mặt tình báo thì Moskva cũng có thể hỗ trợ Tehran theo cách tương tự", ông cho hay.

Lãnh đạo Ukraine không đưa ra bằng chứng cụ thể để ủng hộ những tuyên bố trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp hôm 13/3. Ảnh: AP

Nga và Iran chưa bình luận về thông tin.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm 14/3 xác nhận Iran "đang hợp tác quân sự" với Nga và Trung Quốc, song không nêu chi tiết.

Báo Washington Post trước đó dẫn nguồn tin nói rằng Nga đang cung cấp cho Iran dữ liệu tình báo về vị trí khí tài quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định hỗ trợ từ Moskva đã giúp Tehran tập kích thành công loạt mục tiêu ở khu vực, trong đó có những đài radar "mắt thần" có giá từ 500 triệu đến hơn một tỷ USD.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 10/3 cho biết Nga đã phủ nhận chia sẻ thông tin tình báo cho Iran, nhấn mạnh rằng Washington "có thể tin tưởng" tuyên bố từ Moskva.

Shahed là UAV tự sát do Iran phát triển với nhiều phiên bản khác nhau. Iran được cho là cung cấp một số chiếc Shahed-136 cho Nga, sau đó cấp giấy phép để Moskva tự sản xuất với tên gọi Geran-2.

Biến thể Geran-2 đời đầu có khối lượng khoảng 200 kg, mang theo đầu đạn 50 kg và đạt tầm bay 2.500 km. Đây là dòng UAV tự sát chủ lực được quân đội Nga sử dụng trong các đòn tập kích tầm xa nhằm vào Ukraine, nhưng cũng có thể tập kích những mục tiêu chiến thuật gần tiền tuyến nếu có yêu cầu.

UAV Geran-2 Nga bay tại thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, Tehran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Washington tại Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh bằng tên lửa và UAV tự sát.

Đài CBS cho biết cuộc tập kích vào trung tâm tác chiến Mỹ ở Kuwait khiến 6 binh sĩ thiệt mạng trong giai đoạn đầu xung đột là do UAV Iran tiến hành, song không rõ chủng loại. Radar cảnh giới AN/FPS-132 đặt ở Qatar, có giá khoảng 1,1 tỷ USD, cũng bị hư hại sau đòn tập kích nghi của UAV tự sát.

Phạm Giang (Theo CNN, Ukrainska Pravda, CBS)