Ông xã chúc mừng sinh nhật Midu

Diễn viên Midu nói xúc động, biết ơn khi đón sinh nhật tuổi 36 bên ông xã sau một năm cưới.

Doanh nhân Minh Đạt lên kế hoạch nhằm tạo bất ngờ cho vợ, dịp cô đón tuổi mới vào ngày 5/10. Anh trang trí chiếc xe hơi với bóng bay, treo dòng chữ "Happy birth day". Khi đón bà xã, anh mang theo hoa và quà để tặng.

Midu bên chồng trong sinh nhật.

Người đẹp nói năm nay cô không tổ chức tiệc cùng bạn bè giống như mọi năm. Món quà đơn giản của ông xã đủ khiến cô hạnh phúc. Lần đầu tiên cả hai đón sinh nhật bên nhau sau một năm kết hôn.

Midu - Minh Đạt kỷ niệm ngày cưới hồi tháng 6 tại một bãi biển ở Hồ Tràm, TP HCM. Nói về cuộc sống hôn nhân, người đẹp dùng từ "bình dị" và "hài lòng". Cô cho biết mình trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc hơn khi làm vợ. Mỗi ngày, cô học cách vun vén cho tổ ấm nhỏ bằng những việc đơn giản như cùng chồng dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu các món đơn giản.

Ông xã mừng sinh nhật Midu Midu - Minh Đạt ở tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới.

Minh Đạt cũng thấy bản thân thay đổi tích cực. Lúc độc thân, doanh nhân chủ yếu dành thời gian đi làm, rảnh thì tập gym. Sau kết hôn, anh cùng vợ làm mọi việc, có thêm nhiều thú vui, khiến cuộc sống trở nên màu sắc.

Họ giữ sự lãng mạn trong tình yêu bằng các cử chỉ như ôm hôn nhau mỗi sáng khi thức giấc, đi du lịch, tặng hoa hoặc cùng dạo phố. "Thứ quý giá nhất của vợ chồng tôi không phải vật chất mà là chặng đường gắn bó, biết yêu thương và thấu hiểu nhau hơn", Midu nói.

Hiện cô tập trung cho công việc giảng viên và tham gia đều đặn các sự kiện của làng giải trí. Minh Đạt thường xuyên sánh đôi vợ trên thảm đỏ, xem đây là cách ủng hộ Midu.

Hình ảnh dự sự kiện và đời thường của vợ chồng Midu Hình ảnh dự sự kiện và đời thường của vợ chồng diễn viên.

Midu quê TP HCM, được khán giả biết đến qua các phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, một tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên, doanh nhân. Gần đây, cô lấn sân sản xuất phim qua dự án 1314 - Đợi em ở ngày cũ.

Minh Đạt kém Midu một tuổi, sinh ra trong gia đình nổi tiếng về ngành nhựa, sở hữu một tập đoàn lớn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ, anh về nước làm việc cho công ty của gia đình. Họ tổ chức đám cưới hồi tháng 6/2024.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp