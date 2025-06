Midu là nhà sản xuất kiêm diễn viên phim "1314", lấy cảm hứng từ chuyện tình của cô với chồng - doanh nhân Minh Đạt.

Midu và chồng dự sự kiện Midu và chồng quấn quýt qua nhiều sự kiện.

Midu cho biết tên phim 1314 - Đợi em ở ngày cũ lấy cảm hứng từ hai dấu mốc trong chuyện tình của vợ chồng cô. Minh Đạt tỏ tình Midu vào ngày 1/4, còn cô nhận lời làm bạn gái anh vào ngày 13/4.

"Khi ghép thời gian của hai sự kiện lại, tôi cảm nhận mọi thứ mang ý nghĩa giống như định mệnh, cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong phim", diễn viên nói.

Về kịch bản, Midu đặt tên nam chính là Minh, theo tên của chồng là Trần Duy Minh Đạt. Nữ chính do cô thủ vai, lấy tên My (chơi chữ trong tên thật của người đẹp là Đặng Thị Mỹ Dung).

1314 thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Theo Midu, phim mang màu sắc hoài niệm, đưa người xem ngược về những năm 2010, 2011, tái hiện không khí học đường của thế hệ 8x, 9x.

"Khi xem một video về thời học sinh ngày xưa, tôi như thấy chính mình trong đó. Lúc ấy, trong tôi rất nhiều cảm xúc, bỗng nhiên muốn làm sống lại khoảnh khắc ấy qua ngôn ngữ điện ảnh", cô nói.

Midu làm phim lấy cảm hứng từ chuyện tình với chồng Midu nói về dự án và quá trình lấn sân làm nhà sản xuất phim.

Sau gần 20 năm hoạt động giải trí, Midu lần đầu thử sức với vai trò nhà sản xuất phim. Cô nói hồi hộp xen lẫn bỡ ngỡ trong tám tháng thực hiện dự án. Người đẹp tham gia hầu hết khâu như xây dựng, phát triển kịch bản, tìm êkíp, tuyển chọn diễn viên.

Midu nói: "Khi bắt tay làm, tôi thấy công việc này không dễ dàng. Sau thời gian thích ứng, vượt qua trở ngại, tôi học hỏi được nhiều điều. Hiện tôi muốn tập trung nhiều hơn cho công việc mới, tạo bước đệm, nền tảng nhằm phát triển các dự án lớn hơn trong tương lai".

Một cảnh quay của Midu và bạn diễn Hoàng Long trong phim.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Trần Phong, Vương Anh Ole, Trịnh Thảo, Trần Anh Huy, Kiều Trinh Xíu, Tiko Tiến Công, Him Phạm. Midu đóng cặp người mẫu Hoàng Long - gương mặt bước ra từ sân chơi The Next Gentleman. Cô hợp tác đạo diễn Nguyễn Khắc Tuận - người từng tạo dấu ấn với tác phẩm Mùa hè đẹp nhất.

Hậu trường diễn viên phim "1314" định trang, chụp poster Hậu trường diễn viên phim "1314" định trang, chụp poster. Dự án dự kiến ra mắt vào giữa tháng 7, phát trên YouTube và TikTok.

Midu, 35 tuổi, quê TP HCM, được khán giả biết đến qua các phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, một tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, Midu còn là giảng viên, doanh nhân.

Minh Đạt kém Midu một tuổi, sinh ra trong gia đình nổi tiếng về ngành nhựa, sở hữu một tập đoàn lớn. Sau tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ, anh về nước làm việc cho công ty của gia đình. Họ tổ chức đám cưới hồi tháng 6/2024, quy tụ dàn sao. Nhiều tháng qua, Midu nói vui với cuộc sống hôn nhân, sớm trở lại với công việc. Minh Đạt thỉnh thoảng tham dự sự kiện showbiz cùng bà xã.

