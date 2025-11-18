Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch Nghệ An

Chiều 18/11, ông Võ Trọng Hải, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, được HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu thuận 100%.

Ông Võ Trọng Hải sẽ kế nhiệm ông Lê Hồng Vinh - đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hôm qua.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Võ Trọng Hải nói năm 2025 đang khép lại cũng là chặng cuối nhiệm kỳ 2021-2026, giai đoạn bản lề đòi hỏi quyết tâm, đổi mới và hành động mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo của tỉnh.

Ông cho rằng khác biệt lớn nhất hiện nay nằm ở quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp, chuyển đổi số toàn diện và yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng và tốc độ phát triển.

"Trong bối cảnh ấy, tôi nhận thức Chủ tịch tỉnh không chỉ là người điều hành mà còn là người kiến tạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng để tạo động lực phát triển nhanh, bền vững", ông Hải nói.

Ông Võ Trọng Hải, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Ông Võ Trọng Hải 57 tuổi, quê xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông trưởng thành trong lực lượng biên phòng, từng chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trước khi chuyển sang công tác nội chính và công an. Sau thời gian làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh rồi được điều động làm Giám đốc Công an Nghệ An và được thăng quân hàm thiếu tướng. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hôm qua, ông Hải được Ban Bí thư điều động chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghệ An rộng 16.490 km2, dân số trên 3,4 triệu. 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương ước đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ 2024.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành địa phương khá của cả nước, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ. Tăng trưởng GRDP được đặt kỳ vọng đạt 9-10% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Ba đột phá chiến lược gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư, cùng định hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao đời sống người dân.

Đức Hùng