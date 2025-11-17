Chủ tịch Nghệ An được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định điều động được công bố trưa 17/11 tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Hoàng Đăng Quang, Phó ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Vinh sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, đồng hành cùng tập thể Tỉnh ủy Quảng Trị trong giai đoạn mới.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: Đắc Thành

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Vinh nói sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, làm việc sâu sát, thực chất; đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết; gần dân và duy trì mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đưa Quảng Trị phát triển bền vững.

Ông Lê Hồng Vinh 51 tuổi, quê Nghệ An, là thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó chủ tịch thường trực và Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 1/2025, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đắc Thành

Việc điều động ông Vinh sang Quảng Trị nằm trong chủ trương bố trí chủ tịch tỉnh không phải người địa phương. Tuần qua, nhiều tỉnh thành cũng thay đổi nhân sự lãnh đạo như Ninh Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP Huế, Điện Biên, Cà Mau.

Hiện cả nước còn 5 chủ tịch UBND tỉnh thành là người địa phương, gồm các ông: Võ Tấn Đức (Đồng Nai); Trần Trí Quang (Đồng Tháp); Võ Trọng Hải (Hà Tĩnh); Lê Hồng Vinh (Nghệ An); Nguyễn Văn Út (Tây Ninh).

Đắc Thành