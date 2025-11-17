Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu làm Chủ tịch Nghệ An

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định được trao chiều 17/11. Sau khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Hải sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh xem xét bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Lê Hồng Vinh vừa được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Trọng Hải nói vui mừng khi trở lại Nghệ An, nơi ông từng gắn bó, và gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh, nơi đã nuôi dưỡng và giúp ông trưởng thành trong nhiều năm công tác. Nhắc đến mối quan hệ khăng khít giữa hai địa phương "chung dòng sông Lam, chung điệu Ví Giặm, chung truyền thống Xô Viết", ông cho rằng đây là nền tảng để tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau trong phát triển.

Ông Hải nhận định Nghệ An những năm qua đã có bước chuyển mạnh, kinh tế tăng trưởng ổn định, nhiều dự án động lực được triển khai, hạ tầng ngày càng cải thiện, đời sống người dân nâng lên. Những kết quả ấy là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh.

Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ sâu sát cơ sở, làm việc quyết liệt, đồng hành cùng tập thể để đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và kỳ vọng của người dân.

Ông Võ Trọng Hải, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Ông Võ Trọng Hải 57 tuổi, quê xã Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ông trưởng thành trong lực lượng biên phòng, từng chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trước khi chuyển sang công tác nội chính và công an. Sau thời gian làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh rồi được điều động làm Giám đốc Công an Nghệ An và được thăng quân hàm Thiếu tướng. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An hiện gồm Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận; Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó bí thư Tỉnh ủy Võ Trọng Hải; và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh.

Nghệ An rộng 16.490 km2, dân số trên 3,4 triệu. 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách địa phương ước đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 113% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ 2024.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành địa phương khá của cả nước, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ. Tăng trưởng GRDP được đặt kỳ vọng đạt 9-10% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Ba đột phá chiến lược gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư, cùng định hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao đời sống người dân.

Việc điều động nhân sự chủ chốt tại Nghệ An được thực hiện trong bối cảnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu bố trí các chức danh lãnh đạo tỉnh, thành không là người địa phương, triển khai đồng bộ từ cuối tháng 10.

Đức Hùng