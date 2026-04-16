Ông Trump lại dọa sa thải Chủ tịch Fed

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ sa thải Jerome Powell nếu ông không rời Hội đồng Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại cuộc điều tra hình sự với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ông cho biết đây là cách chứng mình Powell "không đủ năng lực", tuyên bố "sẽ sa thải" nếu Powell không rời cả hai vị trí tại Fed.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông trong Hội đồng Thống đốc Fed vẫn kéo dài đến năm 2028. Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Fed, gồm 7 thành viên chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell năm 2017. Ảnh: Reuters

Bất đồng giữa Trump và Powell đã tồn tại từ nhiều năm trước, dù chính ông Trump là người đề cử Powell vào vị trí Chủ tịch Fed. Ông bất mãn với Powell vì Fed liên tục nâng lãi suất, và không giảm lãi vào những thời điểm mà Tổng thống Mỹ cho là phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Hồi tháng 1, Chủ tịch Fed cho biết công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed cơ quan này.

Phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy tình hình tại Fed thời gian tới sẽ càng phức tạp. Việc ông đe dọa sa thải, cùng cuộc điều tra hình sự hiện tại với Powell, có thể làm chậm quá trình phê chuẩn Kevin Warsh - người được ông đề cử làm Chủ tịch Fed kế tiếp. Thượng nghị sĩ Thom Tillis đến nay vẫn cho biết sẽ chặn phê chuẩn với Warsh cho đến khi cuộc điều tra liên quan đến ông Powell được giải quyết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì lạc quan Warsh được phê chuẩn "đúng hạn". "Ông ấy là ứng viên rất tốt. Các nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Tài chính và Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đều đồng thuận, và tôi rất lạc quan", ông cho biết trước báo giới ngày 15/4.

Cuộc điều trần với Kevin Warsh sẽ diễn ra ngày 21/4. Ông Trump tin tưởng Warsh sẽ giảm lãi suất sau khi nhậm chức.

Trong 7 thành viên Hội đồng Thống đốc hiện tại, 3 người được đề cử bởi cựu Tổng thống Joe Biden. Powell được đề cử bởi ông Trump, nhưng không chịu tác động từ mong muốn của Tổng thống Mỹ. Kể cả Christopher Waller - một thành viên khác do ông Trump đề cử - cũng được cho là khó ủng hộ yêu cầu về lãi suất của ông.

Thông thường, các chủ tịch Fed thường rời cả Hội đồng Thống đốc khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tháng trước, Powell nói "không có ý định rời khỏi hội đồng cho tới khi cuộc điều tra kết thúc một cách minh bạch". Ông thậm chí có thể ở lại lâu hơn, "dựa trên những gì tôi cho là tốt nhất với tổ chức và người dân mà chúng tôi phục vụ".

Hà Thu (theo Reuters)