Ông Trump: Iran sẽ bị tấn công rất dữ dội

Tổng thống Trump phát tín hiệu sẽ đẩy mạnh chiến dịch không kích Iran, tuyên bố đang xem xét tấn công những mục tiêu "chưa từng bị nhắm tới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cảnh báo "Iran sẽ bị tấn công rất dữ dội". "Tôi đang xem xét nghiêm túc khả năng phá hủy toàn diện một số nơi và hạ sát một số người nhất định vì hành vi xấu của Iran. Những mục tiêu này chưa từng bị nhắm tới", ông viết trên mạng xã hội.

Ông dường như cũng đề cập thông tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước láng giềng Trung Đông và hứa rằng Tehran sẽ không tập kích họ nữa, khẳng định "lời hứa đó chỉ được đưa ra vì Mỹ và Israel tấn công không ngừng nghỉ".

Tàu sân bay USS George H. W. Bush trên Đại Tây Dương tháng 10/2025. Ảnh: US Navy

"Iran không còn là kẻ bắt nạt, mà là kẻ thua cuộc tại Trung Đông. Iran sẽ như vậy trong nhiều thập kỷ nữa, tới khi họ đầu hàng hoặc nhiều khả năng hơn là sụp đổ hoàn toàn", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Kênh Fox News cùng ngày đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay George H. W. Bush "dự kiến sớm triển khai" tới phía đông Địa Trung Hải, nhưng chưa rõ thời điểm lên đường. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba được Mỹ triển khai ở Trung Đông.

Hải quân Mỹ hôm 5/3 cho biết USS George H. W. Bush cùng không đoàn phối thuộc và các chiến hạm hộ tống đã "hoàn thành đợt huấn luyện tổng hợp mà tất cả nhóm tác chiến tàu sân bay phải trải qua trước khi được chứng nhận đủ khả năng làm nhiệm vụ cấp quốc gia".

Dữ liệu do hải quân Mỹ công bố cho thấy USS Gerald R. Ford đang hiện diện ở Biển Đỏ, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động tại Biển Arab và trực tiếp tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Trung Đông đã chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Mỹ ngày 5/3 thông báo hơn 2.000 mục tiêu đã bị đánh trúng tại Iran, trong khi Israel tuyên bố phóng hơn 4.000 quả bom, tên lửa dẫn đường lãnh thổ đối phương kể từ ngày 28/2. Iran ngày 6/3 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại cho hơn 3.600 cơ sở dân sự.

Xung đột đến nay đã khiến khoảng 1.500 người ở các bên thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)