Ông Trump đình chỉ tất cả siêu dự án điện gió ngoài khơi

Chính quyền ông Trump đình chỉ hợp đồng thuê đất với tất cả dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng tỷ USD đầu tư và hàng nghìn việc làm.

Ngày 23/12, CNN cho biết Tổng thống Trump ra lệnh đình chỉ dự án điện gió ngoài khơi cùng các hợp đồng thuê đất liên bang, giáng đòn nặng nề lên ngành công nghiệp năng lượng này.

Danh mục dự án bị đình chỉ gồm Coastal Virginia, siêu trang trại điện gió lớn nhất nước Mỹ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm tới. Trang trại gồm 176 turbin, công suất 2 GW, ước tính cung ứng đủ điện cho 600.000 hộ gia đình tại bang Virginia.

Các trang trại điện gió khác bị ảnh hưởng gồm Vineyard Wind 1 (bang Massachusetts), Revolution Wind (Rhode Island), Sunrise Wind (Long Island và New England), và Empire Wind 1 (Long Island). Trong đó, siêu dự án Revolution Wind đã được đầu tư 5 tỷ USD, hiện hoàn thành 80%. Họ cùng chính quyền hai bang Rhode Island, Connecticut đã kiện chính quyền ông Trump hồi tháng 9 do lệnh ngừng thi công trước đó.

Các dự án có tổng công suất tới 6 GW, tạo hàng nghìn việc làm.

Linh kiện turbin của trang trại điện gió Revolution Wind được tập kết trên bến tàu ở New London, Connecticut, vào tháng 9. Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Mỹ viện dẫn lệnh đình chỉ là do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia không xác định, nhưng không nêu cụ thể. Thông cáo từ Bộ này cũng lưu ý rằng chuyển động cùng mức độ phản xạ ánh sáng của turbin gió có thể gây nhiễu radar.

Nói trên Fox Business, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết Bộ Quốc phòng đã kết luận chắc chắn rằng các trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn "tạo nhiễu sóng radar, gây rủi ro thực sự cho nước Mỹ", đặc biệt là "các trung tâm ven biển phía đông". Ông thêm rằng tình trạng nhiễu sóng gây vấn nạn thực sự trong "xác định đâu là bạn hay thù trong không phận".

Trong khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết họ đang làm việc với Bộ Nội vụ và các cơ quan khác để "đánh giá khả năng giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do các dự án này gây ra".

Chính quyền Thụy Điển cũng từng đình chỉ dự án điện gió do lo ngại nhiễu radar quân sự hồi năm ngoái, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga. Nhưng theo giới chuyên gia, vấn đề này có thể giải quyết bằng việc điều chỉnh thiết kế của trang trại điện gió. Họ cũng lưu ý rằng chính quyền Mỹ biết rõ điều này trong nhiều thập kỷ.

Thực tế, Oceantic Network, một mạng lưới đại diện cho các công ty điện gió ngoài khơi, cho biết thành viên của họ làm việc với Bộ Quốc phòng trong hơn một thập kỷ để giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia. "Bộ Quốc phòng đã duyệt mọi hợp đồng thuê đất trước khi xây dựng trang trại", Liz Burdock, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mạng lưới, cho biết.

Burdock gọi lệnh tạm dừng là "nỗ lực che đậy sự thật rằng Tổng thống không thích điện gió ngoài khơi". Ông thêm rằng động thái này sẽ làm tăng giá điện và mất hàng nghìn việc làm của người Mỹ.

"Mỹ cần một chiến lược năng lượng toàn diện, chứ không phải là một cuộc tấn công toàn diện vào điện tái tạo dựa trên sở thích cá nhân", Burdock nói.

Không chỉ nhóm năng lượng sạch, động thái của chính quyền ông Trump vấp phải sự chỉ trích từ cả nhóm nhiên liệu hóa thạch.

"Các công ty ngành dầu khí cam kết đầu tư vốn đáng kể để tham gia dự án điện gió ngoài khơi", ông Erik Milito, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đại dương Quốc gia, nói. Ông kêu gọi chính quyền chấm dứt lệnh đình chỉ và không thực hiện thêm bất kỳ động thái gây hại nào đến tình trạng việc làm và đầu tư.

Bảo Bảo (theo CNN, CNBC, Fox)