Chính quyền Trump bị kiện vì dừng dự án điện gió ngoài khơi 5 tỷ USD

Orsted - doanh nghiệp phát triển điện gió Đan Mạch - cùng hai bang Rhode Island, Connecticut kiện chính quyền Trump bởi lệnh ngừng thi công với dự án điện gió ngoài khơi sắp hoàn thành.

Đơn kiện của doanh nghiệp và chính quyền hai bang công bố ngày 4/9, cáo buộc việc chính quyền ông Trump ra quyết định dừng xây dựng dự án Revolution Wind gần hoàn thành là bất hợp pháp và "thiếu thiện chí".

Revolution Wind là dự án điện gió ngoài khơi bờ biển tại hai bang Rhode Island và Connecticut. Dự án này đã hoàn thiện 80%, với việc lắp đặt móng và 45 trên tổng số 65 turbin gió, dự kiến cấp điện cho hơn 350.000 hộ gia đình tại hai bang này.

Một phần dự án Revolution Wind. Ảnh: Revolution Wind

Tuy nhiên, cuối tháng trước, Bộ Nội vụ Mỹ đột ngột ra quyết định yêu cầu Orsted dừng xây dựng dự án, với lý do không nêu rõ các lo ngại về an ninh quốc gia. Orsted và đối tác Skyborn Renewables đã giải ngân khoảng 5 tỷ USD cho dự án. Họ tính toán sẽ phải chi thêm 1 tỷ USD nếu lệnh ngừng thi công được giữ hiệu lực.

Do đó, Orsted đệ đơn lên tòa án liên bang tại quận Columbia, kiện Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và những người liên quan, đề nghị tòa hủy bỏ quyết định trên.

Chính quyền hai bang Rhode Island, Connecticut cũng đệ đơn kiện cùng vụ việc lên tòa án liên bang tại Rhode Island. "Kiểu quản lý thất thường và liều lĩnh là bất hợp pháp. Chúng tôi theo đuổi vụ kiện để chấm dứt cách làm này", William Tong, Tổng chưởng lý bang Connecticut, nói.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ không bình luận về vụ kiện.



Orsted và Skyborn cho biết lượng tàu chuyên dụng để xây dựng điện gió ngoài khơi khá hạn chế. Nếu các tàu rời đi bởi quyết định của chính quyền ông Trump, dự án có thể bị trì hoãn thêm ít nhất một năm, thậm chí có nguy cơ bị hủy bỏ.

Theo hồ sơ của Orsted, Revolution Wind đã trải qua các đợt đánh giá môi trường và tính an toàn trong gần một thập kỷ, với chi phí hơn 100 triệu USD. Công ty cho biết, dựa trên hàng nghìn trang dữ liệu, các cơ quan liên bang đã đồng loạt kết luận rằng dự án này "an toàn với môi trường, phù hợp luật liên bang".

Thời điểm dừng hoạt động dự án gây thiệt hại nặng cho Orsted. Công ty đã công bố kế hoạch huy động 60 tỷ crown (tương đương 9,41 tỷ USD) thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu tháng trước. Cổ phiếu của doanh nghiệp này đã chạm mức thấp kỷ lục vào ngày 25/8, sau lệnh ngừng thi công.

"Tổng thống Mỹ rõ ràng có thái độ thù địch với điện gió ngoài khơi, gồm những tuyên bố từ chiến dịch tranh cử", luật sư của Orsted nói trước tòa.

Ông Trump đã nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp điện gió kể từ ngày đầu nhậm chức, ban hành lệnh đóng cửa vùng biển liên bang với các dự án mới. Tuy nhiên, ngành năng lượng tái tạo cho rằng các dự án đã cấp phép như Revolution Wind được tiếp tục thực hiện.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ không phê duyệt các dự án điện mặt trời và điện gió, đồng thời hủy bỏ khoản tài trợ trị giá 679 triệu USD cho hàng chục dự án cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi.

Bảo Bảo (theo Reuters, CNBC)