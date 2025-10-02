Ông Trump cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu World Cup 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng xem xét việc dời các trận đấu thuộc World Cup 2026 khỏi những thành phố thiếu an toàn, nhưng bị FIFA bác bỏ.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết vẫn đang được cân nhắc rút các trận khỏi những thành phố không hợp tác với các sáng kiến nhập cư và chống tội phạm của ông.

Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể di chuyển một số trận đấu khỏi các thành phố như San Francisco hay Seattle nếu thấy có "nguy hiểm", đồng thời chỉ trích đây là những nơi "được điều hành bởi phe cực tả cấp tiến".

Donald Trump chụp ảnh cùng chiếc Cup vô địch World Cup vào tháng 8. Ảnh: Reuters

Nhưng tại sự kiện The Summit trong khuôn khổ Leaders Week London ngày 1/10, Phó chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), ông Victor Montagliani khẳng định mọi quyết định liên quan đến việc di chuyển địa điểm tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026 sẽ do tổ chức này quyết định, không phải ông Trump.

"Đây là giải đấu của FIFA, thuộc thẩm quyền của FIFA, và chỉ FIFA mới có quyền đưa ra quyết định", Montagliani khẳng định. "Với tất cả sự tôn trọng dành cho các nhà lãnh đạo thế giới, bóng đá lớn hơn họ và sẽ sống sót qua mọi chính quyền hay khẩu hiệu chính trị".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực loại Israel khỏi World Cup 2026. Về tranh cãi liên quan đến sự hiện diện của Israel trong bóng đá quốc tế, Montagliani khẳng định đó là vấn đề thuộc thẩm quyền của UEFA.

Chủ tịch CONCACAF nói: "Tôi tôn trọng tiến trình và mọi quyết định của UEFA. FIFA có nhiều việc phải xử lý, nhưng Israel là thành viên của UEFA nên trách nhiệm thuộc về họ, giống như tôi phải giải quyết các vấn đề của khu vực CONCACAF vậy".

Victor Montagliani phản đối việc tổ chức vòng chung kết World Cup gồm 64 đội. Ảnh: EPA

Vị lãnh đạo người Canada ủng hộ việc gia tăng số đội góp mặt tại FIFA Club World Cup, từ 32 lên 48 đội vào năm 2029, nhưng phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2030 với 64 đội.

"Tôi không thấy lý do gì cho 64 đội. Không chỉ Concacaf, UEFA hay châu Á cũng phản đối. Nhưng Club World Cup vừa qua là một thành công lớn, vấn đề là chúng ta cần điều chỉnh lại số đội cũng như giới hạn cho từng quốc gia", Montagliani nói.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico - cũng là lần đầu tiên có tới ba nước đồng chủ nhà.

Tổng cộng 16 thành phố được chọn để tổ chức các trận đấu, trong đó Mỹ chiếm 11 địa điểm, còn Mexico và Canada lần lượt có 3 và 2 thành phố. Các SVĐ nổi bật gồm MetLife Stadium (New Jersey), AT&T Stadium (Dallas), Estadio Azteca (Mexico City) và BMO Field (Toronto).

Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận đấu. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, hai đội đứng đầu cùng tám đội hạng ba xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 1/16.

Hồng Duy (theo The Guardian)