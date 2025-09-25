FIFA thảo luận phương án World Cup 64 đội

MỹFIFA ghi nhận đề xuất từ các lãnh đạo Nam Mỹ về việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, trong cuộc họp ở Trump Tower, New York.

Đoàn Nam Mỹ gồm Tổng thống Paraguay Santiago Pena, Tổng thống Uruguay Yamandu Orsi, cùng các quan chức bóng đá hàng đầu như Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez, Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Chiqui Tapia, và người đồng cấp ở Paraguay Robert Harrison, Uruguay Ignacio Alonso. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom tiếp đón và lắng nghe đề xuất.

Tổng thống Argentina Javier Milei không có mặt, do bận họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa bối cảnh kinh tế quốc gia khủng hoảng.

Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez trong buổi thông báo Argentina, Uruguay và Paraguay tổ chức các trận đấu World Cup 2030, ngày 11/12/2024 tại Asuncion, Paraguay. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, ý tưởng World Cup 64 đội được ông Alonso nêu lần đầu trong cuộc họp Hội đồng FIFA tháng 3/2025. Khi đó, nhiều thành viên bất ngờ, nhưng FIFA khẳng định có trách nhiệm xem xét mọi đề xuất chính thức. Tháng 4, Dominguez tiếp tục trình bày trước đại hội CONMEBOL, coi đây là cách tôn vinh 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930.

"Tôi muốn mời tất cả cùng suy ngẫm để làm điều gì đó đặc biệt, xứng đáng với bóng đá và với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Bóng đá dạy chúng ta phải chơi như một tập thể", ông Dominguez phát biểu tại Đại hội FIFA ở Paraguay tháng 5.

Infantino khi đó cũng ủng hộ quan điểm, cho rằng mọi ý tưởng đều đáng được cân nhắc.

Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử, với hơn 30% liên đoàn thành viên FIFA được góp mặt. Trước đó, giải đã liên tục mở rộng: từ 16 đội lên 24 vào năm 1982, 32 đội năm 1998, và chuẩn bị bước sang kỷ nguyên 48 đội ở kỳ 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp sự phản đối mạnh mẽ. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho rằng mở rộng thêm sẽ làm loãng chất lượng, khiến vòng loại mất tính cạnh tranh. Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ (CONCACAF) Victor Montagliani thì nhận xét: "Chúng ta còn chưa bắt đầu với thể thức 48 đội. Ý tưởng 64 đội không tạo cảm giác hợp lý".

Bối cảnh chính trị và quyền lợi khu vực cũng là lý do Nam Mỹ nỗ lực thúc đẩy đề xuất. Ở kỳ 2030, Nam Mỹ chỉ được tổ chức ba trận mở màn tại Argentina, Uruguay và Paraguay, còn phần lớn giải đấu diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Trong khi, châu Âu đã đăng cai năm kỳ World Cup kể từ 1978, còn Nam Mỹ chỉ có duy nhất kỳ 2014 tại Brazil. Dù sẽ chỉ tổ chức ba trận năm 2030, CONMEBOL có thể mất quyền đăng cai cả kỳ 2034 và 2038 do quy định luân phiên của FIFA.

Trên mạng xã hội, các lãnh đạo Nam Mỹ đồng loạt đăng video khẳng định quyết tâm. Tổng thống Paraguay Pena nói: "Chúng tôi muốn thách thức chính mình, dám mơ lớn. Paraguay sẵn sàng trở thành nhân vật chính".

Dominguez thì bình luận: "World Cup 2030 không thể diễn ra như một giải đấu bình thường. Đây là cơ hội trăm năm có một".

Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Hội đồng FIFA. Nhưng với sự hậu thuẫn từ lãnh đạo chính trị và bóng đá Nam Mỹ, ý tưởng World Cup 64 đội đang dần trở thành hiện thực.

Hoàng An (theo Athletic)