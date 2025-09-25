Ông Trump không cho phép cấm Israel dự World Cup 2026

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực loại Israel khỏi World Cup 2026.

Ngày 25/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Marco Rubio đứng đầu, nói với Sky News: "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại đội tuyển bóng đá quốc gia Israel khỏi World Cup".

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên từ chính quyền Trump, sau nhiều tiếng nói kêu gọi FIFA loại Israel khỏi các giải đấu quốc tế.

Đội tuyển bóng đá Israel. Ảnh: Reuters

Tuần trước, một ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc kết luận Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza, gần hai năm sau khi chiến sự nổ ra. Báo cáo này khiến làn sóng yêu cầu cấm Israel tham gia các sự kiện thể thao lớn thêm lan rộng. Tuy nhiên, Tel Aviv bác bỏ cáo buộc, gọi cuộc điều tra là "sai lệch và bịa đặt".

Với tư cách nước đồng đăng cai World Cup 2026, Mỹ có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của FIFA. Mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino càng củng cố khả năng Washington sẽ can thiệp nếu xuất hiện sức ép loại bỏ Israel.

Trước đó, nhiều nhân vật và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối sự hiện diện của Israel trên sân cỏ. Huyền thoại Man Utd, Eric Cantona kêu gọi FIFA và UEFA đình chỉ Israel trong một sự kiện tại London hôm 20/9, viện dẫn trường hợp Nga bị loại khỏi World Cup chỉ bốn ngày sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

"Chúng ta đang chứng kiến tiêu chuẩn kép", Cantona nói." Đã 716 ngày từ khi Amnesty International gọi đây là một cuộc diệt chủng, vậy mà Israel vẫn được phép thi đấu".

Cùng ngày, diễn viên Benedict Cumberbatch đọc thơ của Mahmoud Darwish để bày tỏ ủng hộ Palestine. Tại Anh, cựu lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn cùng nghị sĩ Ayoub Khan kêu gọi hủy trận Aston Villa gặp Maccabi Tel Aviv ở Europa League, hoặc buộc phải tổ chức trên sân trung lập. Ở châu Âu, một số CLB như Bohemians (Ireland) đã gửi thư lên UEFA, yêu cầu đình chỉ bóng đá Israel ngay lập tức.

Sức ép cũng gia tăng ở cấp chính phủ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đề nghị loại Israel khỏi thể thao quốc tế và thậm chí dọa tẩy chay World Cup 2026 nếu Israel vượt qua vòng loại. Tây Ban Nha, cùng Ireland, Hà Lan và Slovenia, cũng cảnh báo sẽ không tham gia Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) nếu Israel hiện diện.

Không chỉ bóng đá, các môn thể thao khác cũng bị ảnh hưởng. Nhà tài trợ Premier Tech dọa rút vốn khỏi đội đua xe đạp Israel-Premier Tech nếu cái tên "Israel" không bị gỡ bỏ. Trong quần vợt, lo ngại an ninh khiến trận Davis Cup giữa Canada và Israel phải tổ chức không khán giả.

FIFA đang điều tra về Liên đoàn Bóng đá Israel (IFA) với cáo buộc vi phạm quy định khi cho các CLB ở khu định cư Bờ Tây thi đấu trong hệ thống quốc nội. LĐBĐ Palestine cũng tố IFA phân biệt đối xử, nhưng phía Israel bác bỏ.

Israel đang có cơ hội lần thứ hai dự World Cup, sau năm 1970. Sau năm lượt trận ở bảng I vòng loại châu Âu kỳ này, họ có 9 điểm, đứng thứ ba trong bảng, dưới Na Uy và Italy, nhưng trên Estonia và Moldova. Vị trí này tạm thời chưa đủ để giành vé trực tiếp hoặc suất vào vòng loại thứ hai, nhưng vẫn còn ba lượt trận phía trước.

