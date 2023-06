Ông Tập yêu cầu quan chức an ninh chuẩn bị cho 'tình huống xấu nhất'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị quan chức an ninh hàng đầu đất nước cảnh giác trước các tình huống phức tạp và thách thức an ninh quốc gia.

"Mức độ phức tạp và khó khăn của các vấn đề an ninh quốc gia mà chúng ta đang đối mặt đã tăng đáng kể. Chúng ta phải bám sát tư duy căn bản và nghĩ về những tình huống xấu nhất, đồng thời sẵn sàng vượt qua thách thức từ sóng to, gió lớn hay thậm chí là biển nổi bão giông", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia hôm 30/5.

Ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc cần đẩy nhanh việc hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, trong đó tập trung vào nâng cao hiệu quả trong "chiến đấu và vận hành thực tế".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) tại Bắc Kinh ngày 13/3. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro an ninh quốc gia, tăng giáo dục an ninh quốc gia cũng như cải thiện quản lý dữ liệu và bảo đảm trí tuệ nhân tạo.

Đây là lần đầu tiên ông Tập chủ trì cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ ba Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập đã đề xuất thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia vào năm 2013 và đã đứng đầu ủy ban này kể từ đó. Các cuộc họp của ủy ban thường có sự tham dự của những người đứng đầu nhiều cơ quan chính phủ và đảng để thảo luận về các thách thức an ninh trong và ngoài nước, bao gồm các vấn đề chủ quyền, lợi ích phát triển, ổn định xã hội, an ninh chính trị, mạng và sinh học.

Những chỉ đạo cứng rắn mới nhất từ ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nhiều vấn đề như căng thẳng trong quan hệ với Mỹ, mâu thuẫn với các nước phương Tây về xung đột ở Ukraine.

Quan hệ Mỹ - Trung đang chạm mức thấp nhất trong 50 năm do căng thẳng liên quan tới thương mại, Đài Loan, sự cố bắn hạ khí cầu. Mỹ áp đặt trừng phạt đối với hàng loạt công ty Trung Quốc trong vài năm qua với lý do lo ngại về an ninh. Trung Quốc gần đây đã cấm các nhà điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng của họ mua các sản phẩm do nhà sản xuất chip Micron Technology của Mỹ sản xuất, với lý do rủi ro an ninh mạng "tương đối nghiêm trọng".

Các chuyên gia đánh giá ông Tập luôn đặt an ninh quốc gia làm trọng tâm và coi đây là khái niệm bao trùm lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa tới sinh thái, không gian mạng.

Ngọc Ánh (Theo CNN/Xinhua)