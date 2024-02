Ông Đoàn Ngọc Hải thôi ý định bán trang phục cho runner

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết quỹ thể thao của ông sẽ không bán, mà chỉ tài trợ trang phục cho VĐV ra nước ngoài thi đấu.

Ngày 21/2, ông Hải thông báo trên Facebook cá nhân là sẽ tài trợ đồng phục thể thao cho các VĐV marathon thi đấu ở nước ngoài. Bộ trang phục màu xanh ngọc lam, có in dòng chữ Quỹ thể thao Đoàn Ngọc Hải sau lưng. Nguyên phó Chủ tịch quận 1 TP HCM thông báo không chỉ các VĐV được quỹ chọn thi đấu từ nay về sau, mà những người thi đấu trước khi có chính sách này cũng sẽ được lãnh trang phục.

Ông Hải cùng các VĐV được Quỹ thể thao tài trợ trong chuyến tham dự Manila Marathon hôm 24/2. Ảnh: Facebook / Đoàn Ngọc Hải

Tuy nhiên, khi một người ngỏ ý muốn mua bộ trang phục này, ông Hải trả lời ở bình luận rằng sẽ bán với giá 2,6 triệu đồng một bộ, thay vì giá gốc 1,3 triệu đồng. "Toàn bộ tiền gốc và lãi sẽ được gửi vào quỹ thể thao để chăm lo cho VĐV", ông viết. Mức giá ông Hải đưa ra lập tức gây tranh cãi trên các diễn đàn chạy bộ, với nhiều ý kiến chê quá đắt.

Hôm 24/2, khi được hỏi về những tranh cãi này, ông Hải cho biết sẽ không bán mẫu trang phục kể trên. "Có lẽ tôi sẽ không bán, vì nhiều điều tế nhị", ông nói với VnExpress.

Ông Hải là VĐV chạy phong trào, từng treo thưởng cho các VĐV và tài trợ một số chương trình gây quỹ. Ngay sau thông báo về việc tài trợ trang phục, ông cùng hai VĐV phong trào Nguyễn Văn Kết và Nguyễn Linh bay sang Philippines để dự giải Manila Marathon.

"Khoảng tháng 4, chúng tôi sẽ chuẩn bị xong 28 bộ đồng phục để trang bị cho các VĐV khi thi đấu ở nước ngoài", ông Hải tiết lộ. "Đây không phải hành động để vận động gây quỹ. Cá nhân tôi sẽ bỏ vào quỹ thể thao 5 tỷ đồng đợt này khi giải ngân được tiền mặt. Còn Quỹ vì đồng bào là khác, ai muốn có thể chung tay".

Hồi tháng Một, ông Hải từng gây tranh cãi khi đăng đàn phản đối kế hoạch chạy xuyên Việt lần hai của chân chạy Nguyễn Văn Long. Khi ấy, ông lấy lý do đảm bảo an toàn giao thông để đề nghị phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng can thiệp vào việc này. Tuy nhiên, sau đó, ông Hải dường như đã làm hòa với Long - một trong những VĐV cũng từng được quỹ thể thao Đoàn Ngọc Hải tài trợ thi đấu ở nước ngoài.

Quỳnh Chi