Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào Hội đồng quản trị Novaland

Novaland (NVL) vừa công bố bổ sung các tài liệu cho phiên họp thường niên năm 2026. Trong đó, doanh nghiệp này công bố 3 ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế các vị trí hết nhiệm kỳ trong năm nay.

Trong đó, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn - được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT. Ông Quân sinh năm 1982, là cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Western Washington, Mỹ. Ông có hơn 20 năm hoạt động, trực tiếp tham gia điều hành công ty trong nhiều giai đoạn. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Gần đây, ông Quân còn được giao vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup - công ty mẹ của Novaland. Tập đoàn này cho biết đây là bước chuyển giao đã được hoạch định từ trước nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục và thích ứng với bối cảnh mới.

Các ứng viên khác gồm ông Hoàng Đức Hùng được đề cử là thành viên độc lập, và ông Phạm Tiến Vân làm thành viên HĐQT. Đây là hai gương mặt có kinh nghiệm trong hoạt động tài chính, đối ngoại và quản trị chiến lược - ESG.

Ông Bùi Thành Nhơn sẽ giữ vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn và đồng hành cùng ban lãnh đạo Novaland, trong vai trò chủ tịch các ủy ban về nhân sự và chiến lược ESG. Đồng thời, ông vẫn ngồi ghế Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Hiện tại, ông Nhơn nắm 4,33% vốn tại NVL, ông Quân giữ 3,37% vốn. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Nhơn hiện là 39,79%.

Đại hội cổ đông năm 2026 của Novaland sẽ diễn ra ngày 23/4. Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt kỷ lục 22.715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ, giảm nhẹ 0,5% do tác động của môi trường lãi suất có xu hướng tăng. Họ xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua việc đẩy mạnh bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, và bán mới trên 2.100 sản phẩm.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí gần đây, ban lãnh đạo cho biết Novaland đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, và quá trình tái cấu trúc toàn diện "cơ bản hoàn tất". Họ đặt mục tiêu 2026 là năm cuối tái cấu trúc doanh nghiệp. Novaland sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như cấu trúc lộ trình thanh toán phù hợp với khoản nợ hiện hữu; huy động vốn qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, các định chế tài chính nhằm đảm bảo nguồn lực phát triển các dự án.

