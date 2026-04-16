Ông Bùi Thành Nhơn giao ghế Chủ tịch NovaGroup cho con trai

Ông Bùi Thành Nhơn giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị NovaGroup cho con trai Bùi Cao Nhật Quân, để lùi về giữ vai trò định hướng chiến lược.

NovaGroup - công ty mẹ của Novaland (NVL) - tối nay công bố ông Bùi Thành Nhơn đã giao vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Bùi Cao Nhật Quân. Tập đoàn này nhấn mạnh đây là bước chuyển giao đã được hoạch định từ trước nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục và thích ứng với bối cảnh mới.

Ông Bùi Thành Nhơn sẽ giữ vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn và đồng hành cùng ban lãnh đạo. Đồng thời, ông vẫn giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Ông Bùi Cao Nhật Quân là con trai của ông Nhơn, có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn. NovaGroup tuyên bố việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của ông Quân không chỉ mang tính kế thừa, mà còn "tiếp nối quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực điều hành và tư duy đổi mới đã được kiểm chứng".

Tại Novaland, ông Bùi Thành Nhơn đang nắm 4,33% vốn. Ông Quân giữ 3,37% vốn. Hiện tại, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Nhơn đang ở mức 39,79%.

Ông Bùi Thành Nhơn (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm vị trí Chủ tịch NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân. Ảnh: NVL

Song song với việc chuyển giao, NovaGroup tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, ông Dương Văn Bắc - CEO Novaland - được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị NovaGroup. Bà Trần Thị Thanh Vân - Phó tổng giám đốc NVL - làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc NovaGroup.

Bà Trương Thị Hoàng Lan - từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc TPBank - vào ghế Phó tổng giám đốc Đầu tư. Còn bà Phạm Thị Hồng Nhung - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nova Service - làm Phó tổng giám đốc Vận hành NovaGroup.

Những gương mặt trên đều là những người trong đội ngũ lãnh đạo đã gắn bó lâu năm. NovaGroup cho biết họ có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình tái cấu trúc, đặc biệt trong giai đoạn 2023-2025.

NovaGroup là tập đoàn kinh tế đa ngành do ông Bùi Thành Nhơn sáng lập từ năm 1992. Doanh nghiệp này sở hữu hệ sinh thái gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service), nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer).

Tất Đạt